كأس دافئ من الماء في الصباح يقيك من هذه الأمراض

بينما يحرص البعض على بدء يومهم بشرب الشاي أو القهوة

يحرص الناس في العادة على شرب الشاي أو القهوة حين يستيقظون من النوم، لكن الأطباء يوصون بمشروب آخر، ويقولون إنه يعود بمنافع صحية كبيرة على الجسم.

وأوصى الأطباء بشرب الماء الساخن قبل تناول الفطور؛ نظراً لأنه يحقق عدة فوائد، مثل المساعدة على الهضم وتخفيف التعب والراحة من آلام المفاصل واحتقان الأنف.

ووفق موقع "ستاندرد ميديا"، حذر الخبراء من شرب ماء ساخن جداً؛ لأن ذلك يصيب الأمعاء بحروق، ويوضحون أن الحرارة المثالية يجب أن تتراوح بين 48 و60 درجة مئوية.

وأوضح الموضع أن الدفء الموجود في الماء يحدث تأثيراً يخلص من الاحتقان لدى الأشخاص الذين يعانون الحساسية، لا سيما أن الشخص الذي يمسك كوب الماء يستنشق البخار المنبعث، ثم يتخلص تلقائياً من الصداع.

ويؤدي البخار المنبعث من كوب الماء الساخن إلى تدفئة جزيئات المخاط، كما يعمل على تخفيف الحموضة في منطقة الحلق من جراء تكون المخاط.

وبفضل هذا الماء الساخن، يصبح هضم الطعام أكثر سهولة وسلاسة؛ لأن السائل الدافئ ينتقل عبر الأمعاء، ويعين على التخلص من الفضلات، كما أنه يؤدي إلى تحلل عناصر صلبة قد تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين من الجهاز الهضمي.

ونظراً لأن شرب الماء الساخن يقوم بتهدئة الجهاز العصبي، فإنه مفيد جداً للأشخاص الذين يعانون آلاماً في المفاصل، وهذا ينطبق أيضاً على المصابين بالإمساك.

وبما أن الناس لا يشربون القدر المطلوب من الماء في العادة، فإن شرب كوب ساخن من شأنه إمداد الجسم بالسوائل طيلة النهار، وهذه العادة الصباحية تساعد على فقدان الوزن ومرونة الدورة الدموية والتخلص من السموم.