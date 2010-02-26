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رغم تحذيرات "الأرصاد" و"المدني" .. الدراسة مستمرة و"تعليم الطائف" صامت

حالة ممتدة في تربة والخرمة ورنية حتى صباح اليوم وموقف أثار استياء الآباء

على الرغم من تحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني" بأخذ الحيطة والحذر نظراً لوجود تنبيه متقدّم عن غبار وأتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام في الرؤية بسبب استمرار نشاط في الرياح السطحية يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بما يصل إلى أقل من (1) كم، إلا أن "تعليم الطائف" تلتزم الصمت حيال التنبيهات والتحذيرات.

وأوضحت "الأرصاد" أن "الحالة بدأت من الساعة العاشرة مساء أمس، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم؛ وتمتد إلى محافظات تربة والخرمة ورنية.

وعبّر أولياء الأمور عن استيائهم من عدم الأخذ بتحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني" واستمرار الدراسة رغم موجة الغبار التي تشهدها المنطقة منذ أمس، وهي الموجة التي عُلقت على أثرها الدراسة في كثير من المناطق والمحافظات.

وفي الوقت نفسه، أهاب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد سعيد سرحان؛ بالابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح، وعدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء؛ لما تشكله من مخاطر، قد تتسبّب في إصابات - لا قدّر الله.

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رغم تحذيرات "الأرصاد" و"المدني" .. الدراسة مستمرة و"تعليم الطائف" صامت
سبق

على الرغم من تحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني" بأخذ الحيطة والحذر نظراً لوجود تنبيه متقدّم عن غبار وأتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام في الرؤية بسبب استمرار نشاط في الرياح السطحية يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بما يصل إلى أقل من (1) كم، إلا أن "تعليم الطائف" تلتزم الصمت حيال التنبيهات والتحذيرات.

وأوضحت "الأرصاد" أن "الحالة بدأت من الساعة العاشرة مساء أمس، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم؛ وتمتد إلى محافظات تربة والخرمة ورنية.

وعبّر أولياء الأمور عن استيائهم من عدم الأخذ بتحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني" واستمرار الدراسة رغم موجة الغبار التي تشهدها المنطقة منذ أمس، وهي الموجة التي عُلقت على أثرها الدراسة في كثير من المناطق والمحافظات.

وفي الوقت نفسه، أهاب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد سعيد سرحان؛ بالابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح، وعدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء؛ لما تشكله من مخاطر، قد تتسبّب في إصابات - لا قدّر الله.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:19 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:58 PM

رغم تحذيرات "الأرصاد" و"المدني" .. الدراسة مستمرة و"تعليم الطائف" صامت

حالة ممتدة في تربة والخرمة ورنية حتى صباح اليوم وموقف أثار استياء الآباء

أرشيفية
A A A
متعب البقمي - الطائف
3
7,326

على الرغم من تحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني" بأخذ الحيطة والحذر نظراً لوجود تنبيه متقدّم عن غبار وأتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام في الرؤية بسبب استمرار نشاط في الرياح السطحية يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بما يصل إلى أقل من (1) كم، إلا أن "تعليم الطائف" تلتزم الصمت حيال التنبيهات والتحذيرات.

وأوضحت "الأرصاد" أن "الحالة بدأت من الساعة العاشرة مساء أمس، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم؛ وتمتد إلى محافظات تربة والخرمة ورنية.

وعبّر أولياء الأمور عن استيائهم من عدم الأخذ بتحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني" واستمرار الدراسة رغم موجة الغبار التي تشهدها المنطقة منذ أمس، وهي الموجة التي عُلقت على أثرها الدراسة في كثير من المناطق والمحافظات.

وفي الوقت نفسه، أهاب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد سعيد سرحان؛ بالابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح، وعدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء؛ لما تشكله من مخاطر، قد تتسبّب في إصابات - لا قدّر الله.

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