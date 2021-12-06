مدير "تعليم ينبع": سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات كورونا

"الصيدلاني": نظام الفصول الثلاثة أسهم في زيادة فرص تحسين نواتج التعلم وتعزيز المهارات

انتظم طلاب وطالبات مدارس التعليم بمحافظة ينبع للمرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوفهم أمس الأحد إيذاناً ببداية الفصل الدراسي الثاني.

وتابع مدير إدارة التعليم ومساعدو مدير التعليم ومديرو الإدارات البداية الجادة والعودة الآمنة والانضباط المدرسي، واطمأنوا على سير العملية التعليمية بشكل طبيعي منذ انطلاقة أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية المستوى.

وجاءت عودة المعلمين والطلاب وفق برنامج البرتوكولات المعدة لذلك فيما بدأ طلبة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية تلقيهم التعليم عن بعد حرصاً على سلامتهم.

وثمن الجميع الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة حفظها الله لاستمرار العملية التعليمية وبناء الإنسان في بيئة آمنة صحية، واستمرار الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، مشيدين بإيجابيات الفصول الثلاثة في تجديد نشاط الطلبة، ورفع مستوى استعدادهم للعودة الجادة للدراسة، ونجاح وزارة التعليم في تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

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وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات فيروس كورونا، مؤكداً على البداية الجادة، والالتزام بقواعد السلوك والمواظبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأشار العطوي إلى فاعلية التقويم الدراسي الجديد وتقسيم الخطة الدراسية، والنجاح الذي سيحققه نظام الفصول الدراسية الثلاثة من خلال نتائج الطلبة، ورفع وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وجودة مخرجات التعليم، وتطوير عملياته، وزيادة التكامل والتفاعل بين الأسرة والمدرسة، وتعويض الفاقد التعليمي، ورفع الكفاءة وتقديم أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية وبناء الوطن.

وقدم العطوي شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس لقطاع التعليم ووفرت كافة الإمكانات رغم ظروف جائحة كورونا وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه من أجل بناء الإنسان المبدع المنتج مشيداً بجهود فريق العمل في لجنة الاستعداد التي بذلت جهوداً كبيرة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من خلال توفير كافة التجهيزات المدرسية والاحتياجات اللازمة لعمليات التنظيف والتعقيم، وتشغيل أنظمة السلامة المدرسية، واستلام وتسليم الكتب المدرسية، وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة والصحية للطلبة لضمان البداية الجادة للدراسة وانتظام الطلبة، مؤكداً على الدور التكاملي للأسرة والمدرسة في نجاح العملية التعليمية حضورياً وعن بعد.

ومن جهته، ذكر المساعد للشؤون المدرسية بتعليم ينبع حمدان محمد عيد الصيدلاني، أن من أبرز جهود وزارة التعليم في استمرار العملية التعليمية في بيئة آمنة، إصدار الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل استمرار جائحة كورونا، وتحصين الطلبة من الفئة العمرية (١٢-١٨) واعتباره شرطا أساسيا لدخول المنشآت التعليمية، والتطبيق الصارم لكافة إجراءات الوقاية والتباعد الجسدي للطلبة في المدارس، بالإضافة إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بالوقاية من فايروس كورونا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

‎وأشار الصيدلاني، إلى أن استمرار الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال يأتي حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، مع وجود خطة استباقية لحماية الطلبة في حال العودة الحضورية من خلال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لجميع العاملين بالمدارس الابتدائية، وتحديد كل مدرسة نظام للحضور يتناسب معها، إلى جانب اهتمام المدارس في مراعاة الحالة الصحية للطلبة والحرص على سلامتهم ومراعاة الكثافة الطلابية.

وأضاف أن نظام الفصول الثلاثة أسهم بشكل كبير في زيادة فرص تحسين نواتج التعلم، وتقديم مواد إضافية ومواد إثرائية تعزز معارف ومهارات الطلاب، وضمان عدم الانقطاع الطويل عن الدراسة، مؤكداً نجاح وزارة التعليم في تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال مجموعة من المنصات التعليمية المتميزة مثل: منصة مدرستي، ومنصة روضتي، وقنوات عين التعليمية، والعمل على توفير الدورات التدريبية المقننة لتمكين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب من استخدام تقنيات التعليم عن بعد بشكل صحيح.

وقالت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة حميدي الفايدي، إن عودة الطلبة إلى معاقل العلم والمعرفة تترجم لنا سلسلة من الجهود الجبارة عكفت عليها دولتنا المباركة وترجمتها كافة القطاعات لتصبح واقعاً ملموساً، فلقد اعتمدت وزارة التعليم لأجل عودة حضورية آمنة عدداً من البرتوكولات والإجراءات الصحية والأدلة والنماذج التشغيلية، مع مواصلة جهودها في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية، وتوفير جميع المتطلبات لتحقيق ذلك، والتنسيق والتكامل مع وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة "وقاية" في اعتماد الإجراءات الاحترازية ولم تغفل الوزارة كذلك التعليم "عن بعد" لمن لم يكمل جرعتين وبذلك تحقق التكامل في مسارين حضورياً أو عن بُعد، لضمان استمرار وسير العملية التعليمية رغم ظروف الجائحة.

وأكدت أن قرار استمرار التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال يؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة هذه الفئة العمرية حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة، وأولياء أمورهم، ومازالت وزارة التعليم مشكورة تواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

و أشارت الفايدي إلى أن خطة الوزارة في تحويل العام الدراسي الجديد إلى ثلاثة فصول دراسية ضمن التقويم الدراسي الجديد تأتي في إطار تطوير منظومة التعليم ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية بما يناسب مع المواد التعليمية وتطوير المناهج وإدخال مواد جديده لتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030م وتساهم في مخرجات جيدة للتعليم تواكب وتضاهي مخرجات الدول المتقدمة وتواكب أحدث النظم التعليمية.

وقال مدير التخطيط والتطوير بتعليم ينبع جمعة مصلح الجباري، يأتي انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٣هـ بعد أن استكملت ‏إدارة التعليم بمحافظة ينبع جميع متطلبات نجاح العملية التعليمية الآمنة ‏في ظل توجيهات معالي وزير التعليم المنبثقة من توجيهات قيادتنا ‏الرشيدة والتي جاءت ‏بتوفير كافة أركان العملية التعليمية الآمنة ‏لأبنائنا الطلاب حيث نجد التوجيه بالتباعد في الحجرة الدراسية في المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية ‏والمعاهد العلمية، ‏مع المراقبة الميدانية لجميع الطلاب منعاً ‏لوجود أي حالات قد تظهر عليها علامات الإصابة بعارض ‏صحي لا قدر الله.

وأشار بأنه في هذا الاتجاه جاءت ‏التوجيهات الوزارية باستمرار التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ‏نظراً لعدم توفر اللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩ والمناسب للأبناء في هذه المرحلة السنية، مع عمل الوزارة وبشكل دؤوب على التطوير التقني لمكونات منصة مدرستي وأدواتها في سبيل التمكين الكامل للمعلم والمتعلم تحقيقاً لأعلى معايير النجاح للعملية التعليمية.

وأضاف الجباري أن هذا العام الدراسي بفصوله الثلاثة يأتي بمكتسبات نوعية غاية في الأهمية حيث نجد ومن خلال السبر الميداني انبثاق عنصر الحيوية والنشاط في جميع أسابيع الفصول الدراسية والمنعكس عما تضمنته الخطة الدراسية من إجازات متنوعة متفاوتة من حيث عدد أيامها ومدروسة من حيث توقيت تسكينها في الخطة الدراسية، مما كان له الأثر الفعال في كسر الرتابة والنمطية ورفع الدافعية والفاعلية لدى الجميع في المجتمع التعليمي.

فيما أكد مدير التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم ينبع حماد بن حامد الحبيشي، أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول العالم في التصدي لجائحة كورنا، وأبرزت جهودها المتميزة مدى حرص القيادة على العنصر البشري، وتمثل ذلك بشكل واضح في التعليم حيث اُعتمد التعليم عن بعد حتى اكتمال التحصينات وجهزت المدارس بكافة التجهيزات التي تضمن سلامة جميع منسوبيها من طلاب ومعلمين وزوار، واستمرت الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حرصا على سلامتهم مع تطوير الأدوات وقدرات المعلمين لضمان تعليم مميز عن بعد بواسطة منصات تعليمية صنفت كأفضل المنصات التعليمية على مستوى العالم، وأعطت هذا المنصات المجال الأكبر لمشاركة الطالب الأسرة في العملية التعليمية.

وأضاف، أن وزارة التعليم دائماً ما تسعى للأفضل ولعل تطوير المناهج والخطط الدراسية خير شاهد على ذلك، فاعتمادها توزيع العام الدراسي على ثلاث فصول دراسية ساهمت في تخفيف الضغوط على الطالب والمعلم وكسر الروتين، ونمى مهارات الطالب، ومنح مساحة أكبر للأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى اعتماد الاجازات المطولة خلال الفصل الدراسي كان لها أثر على زيادة نشاط الطالب والمعلم.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم ينبع خضر بن خميس الرفاعي، أن وزارة التعليم حرصت على استمرار الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية وذلك تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحرصها على استمرار العملية التعليمية عن بُعد في ظل الجائحة.

ولفت بأن الوزارة عملت على تطوير المنصات التعليمية التي سوف يتم الدراسة بها عن بُعد لهذه المرحلة من خلال اعتماد منصة مدرستي، التي تم تطويرها وربطها بنظام نور وبوابة عين ومنظومة التعليم الموحد في المملكة، لتسهيل الدراسة عن بُعد وتوفر جميع الأدوات التعليمية في المنصة بما يتلاءم مع ظروف الطالب العمرية والفروق الفردية بين الطلاب، وذلك لتبسيط وتسهيل آلية الدراسة يضاف إلى ذلك وجود الفصول الافتراضية، التي تدعم عمليات التعلم ومشاركة أولياء الأمور مع أبنائهم لتحقيق الأهداف المرجوة .

فيما أكد مدير الإشراف التربوي بتعليم ينبع موسى الحمدي، أن القيادة الرشيدة حفظها الله دعمت التعليم، وسخرت وزارة التعليم كافة الإمكانات والأدوات لاستمرار سير العملية التعليمية بنجاح خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ في ظل جائحة كورونا فكانت العودة الحضورية للطلاب الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا، والتعليم عن بعد لمن لم يستكمل جرعات اللقاح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة واتباع البروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" لضمان توفير بيئة صحية آمنة، والحفاظ على سلامة الطلاب وأسرهم.

وأضاف الحمدي، أن نجاح الفصل الدراسي الأول وفق التقويم الدراسي الجديد، و الخطة الدراسية المطورة للمناهج حقق الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، وأسهم في رفع مستويات الطلاب وتحسين نواتج التعلم، والتقليل من الهدر التعليمي، وصقل مهارات الطلبة، وزيادة تحصيلهم العلمي والمهاري في جميع المجالات وبخاصة في مجالات العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية؛ مما زاد من رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، ومواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، ليوضح للجميع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في رفع كفاءة المواطن السعودي ومنافسته عالمياً من خلال تطوير قطاع التعليم.

وبدوره، قال رئيس قسم التجهيزات المدرسية ماجد الحازمي إن استعدادات الفصل الدراسي الثاني المكثفة انطلقت مبكراً، بهدف تأمين سلامة الطلبة، وجميع أعضاء المجتمع التعليمي، وفق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأنهى تعليم ينبع متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير الوسائل والتقنيات التربوية والتعليمية والمعلوماتية للعملية التعليمية، وتأمين احتياج المدارس من الأثاث المدرسي والمكتبي وتجهيزات المختبرات والمعامل الثابتة والمختبرات والمعامل المتنقلة للمباني المدرسية، والتأكد من سلامة التجهيزات المدرسية المؤمنة والمختبرات، وصيانة المختبرات والمعامل المدرسية التي تضمن العودة الآمنة إلى المدارس، في ظل ما سخّرت حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- من إمكانات لاستمرار الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن، رغم جائحة كورونا.

من جانبها أشارت مساعدة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية جعفر الكنوي، أن لوزارة التعليم جهوداً واضحة ومهمة لاستمرار العملية التعليمية في ضل بيئة صحية آمنة، فقد تعاونت ممثلة في إدارة الصحة المدرسية مع وزارة الصحة في إطلاق حملة "صحتي في مدرستي" والتي تهدف إلى تهيئة الطلبة وأولياء أمورهم للعودة الآمنة، وأصدرت العديد من التعاميم التي ‏‏توضيح آلية العودة والحضور للمدرسة وكيفية تنظيم الطلاب في الفصول حسب خطط معدة مسبقاً والتي توضح أيضاً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما حثت الوزارة على اكتمال عملية التطعيم‏ لمنسوبي المدارس، واتخذت قرارا حكيماً باستمرار الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حفاظاً على سلامتهم.

وعبرت اخصائية تقويم الأداء الإشرافي بتعليم ينبع رافدة لافي الوافي بقولها، استطاعت المملكة أن تقدّم نموذجاً سعودياً فريداً في التعليم عن بُعد يُضاف إلى نجاحات الوطن في مواجهة الجائحة على كافة المستويات وأتاح التعلم عن بُعد فرصة إيجابية للربط بين المعلِّم والمنزل مما أعطى العملية التعليمية قيمة وأسبغ عليه صفة المسؤولية الجماعية. فأصبح الكل يملك الدافع لتوفير المناخ الملائم للتعليم وتشير أرقام منصة مدرستي منذ بداية العام الدراسي وحتى اليوم إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في مسيرة التعليم عن بُعد في المملكة رغم ظروف الجائحة وقرار استمرار التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية وهو ما يبرز الاهتمام المتزايد من القيادة بسلامة الطلاب والطالبات لهذه الفئة العمرية والحرص على تسخير كافة الإمكانات والقدرات التقنية التي تكفل بمشيئة الله مواصلتهم لرحلتهم الدراسية وفق أفضل الممارسات التعليمية عبر منصة مدرستي وهم بصحة وأمان.

وأبانت مديرة الابتدائية السادسة للطفولة المبكرة بينبع الصناعية حليمه خليل عثمان سلا، أن قرار حكومتنا الرشيدة بالتعلم عن بعد كان ومازال خياراً سليماً للحد من انتشار الوباء والمحافظة على صحة وسلامة شريحة مهمة بالمجتمع ألا وهي طلابنا بكل مراحلهم الدراسية، ويعتبر التعلم عن بعد تحدياً كبيراً استطاعت وزارة التعليم تجاوزه والنجاح فيه بفضل الله إذ تكاثفت الجهود مع العزيمة والاصرار والحرص على التطوير وفق المتغيرات التي تحدث للمجتمع مع الحرص بالوقت نفسه على سير عجلة التطوير سواء في المناهج أو بالخطة الدراسية فتم إضافة مناهج ودمج بعضها تطويراً لها وفي سبيل التطوير أيضاً تم وضع خطة متكاملة للعام الدراسي حيث قُسم لثلاثة فصول دراسية تضمن استمرارية مواصلة التعلم وحُدد لكل فصل إجازات تناسب سير التعليم وتطابق المناسبات المجتمعية والدينية .

وقال المعلم نايف مساعد العلوني: "حققت المملكة نجاحات نوعية في التعامل مع جائحة كورونا في كافة المجالات فأصبح النموذج السعودي مثالاً يُشاد به في التصدي للجائحة عالمياً، وقدمت وزارة التعليم تجربة ناجحة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستطاعت أن تقدم حلولاً كثيرة لاستمرار العملية التعليمية ومن أفضلها ما قدم وما يقدم من خلال منصة "مدرستي" فهي نموذج سعودي تفاعلي حقيقي في قيادة رحلة التعليم عن بعد، وما تم إنجاز في هذه المنصة الوطنية في وقت وجيز بكفاءات وطنية نال استحسان الجميع حتى اصبحت مثالاً عالمياً تعليمياً فريداً.

وأضاف أن وزارة التعليم عملت على التعامل مع كل الخيارات الممكنة والنماذج التشغيلية ليصل التعليم للجميع ووفرت طرق متنوعة لدعم استمرار العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة مثل قنوات عين التعليمية وغيرها من خلال الدور العظيم الذي قدمته الوزارة بتوفيق من الله ثم بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة وبتضافر جهود القيادات التعليمية والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور والطلبة.

وأبان أن الجهود تتوالى في تطوير المنظومة التعليمية من خلال نظام الفصول الثلاثة، والذي يأتي للوفاء بمتطلبات التنمية ومتغيرات العصر وتحدياته المستقبلية، ويعد التقويم الدراسي الجديد أداة فاعلة لرفع وتحسين المستوى التحصيلي للطلبة وبث روح التنافسية والحماس بين الطلاب وصولاً للعالمية كما يمنح المعلم فرصة أكبر لتبادل الخبرات والتطوير المهني وتطوير قدرات الطلبة وتعويض الفاقد التعليمي".