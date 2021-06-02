النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا

"العمري" و"البريك" يواصلان التأهيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في العاصمة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو إلى 15 من شهر يونيو الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب.


على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في العاصمة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو إلى 15 من شهر يونيو الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب.


على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:41 PM

الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا

"العمري" و"البريك" يواصلان التأهيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
470

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في العاصمة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو إلى 15 من شهر يونيو الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب.


على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,829
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة