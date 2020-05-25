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كورونا في السودان.. 19 وفاة و192 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات وصل إلى 3820 حصيلة والوفيات 165

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 34 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم (124 إصابة و5 وفيات) والجزيرة (30 إصابة و6 وفيات).

السودان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في السودان.. 19 وفاة و192 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 34 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم (124 إصابة و5 وفيات) والجزيرة (30 إصابة و6 وفيات).

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:09 AM

كورونا في السودان.. 19 وفاة و192 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات وصل إلى 3820 حصيلة والوفيات 165

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 34 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم (124 إصابة و5 وفيات) والجزيرة (30 إصابة و6 وفيات).

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