استشاري: الموجة الثانية لـ"كورونا" قد تكون أشد وأخطر

لا يمكن تمييزها عن "الإنفلونزا" إلا عن طريق الفحوصات

حذر أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، الدكتور ناصر توفيق، من خطورة وشدة الموجة الثانية لفيروس كورونا، في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشدد على ضرورة التقيد بالاحترازات وتطبيق التعليمات والسلوكيات الصحية لمنع عودة انتشار الوباء مرة اخرى.

جاء ذلك في مداخلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية"، تعليقًا على تحذيرات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، من مخاوف الموجة الثانية، حيث توقع عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة في حالة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

وقال "توفيق": المسؤول الأول في وزارة الصحة يعي أننا لا نريد العودة للإغلاق ومنع التجول، وعلينا أن نستحضر ما خلفته الموجهة الأولى للجائحة من وفيات وضحايا لأقرباء وأعزاء علينا ونحذر من أن الموجة الثانية قد تكون أشد من الأولى.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من غسل اليدين ووضع الكمامة والتباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة مترين أو ذراعين، والعزل الصحي الذاتي عند ظهور الأعراض والابتعاد عن التجمعات والأماكن التي يتواجد بها 10 أشخاص.

وأكد أهمية الحرص على التعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتجنب الدفع النقدي، حيث أظهرت الأبحاث أن الفيروس قد يمكث على العملة الورقية لمدة ثلاثة أيام، والعملة المعدنية لمدة 7 أيام.

وأوصى بتعاطي لقاح الانفلونزا الموسمية، وقال: المملكة تمنح التطعيم بشكل مجاني، والوقت المناسب لذلك يكون قبل فترة الشتاء، والممتدة من الآن وحتى بداية شهر ديسمبر .

ولفت "توفيق" إلى أن أعراض "كورونا والانفلونزا" متشابهة ولا يمكن التفرقة بينهما إلا عن طريق الفحوصات، مشيرًا إلى أن أعراض "كورونا" تشمل الربو وضيق التهاب رئوي وإسهال وتسمم في الدم وجلطات في القدم.

وحذر من احتمال عودة الفيروس مرة أخرى للمتعافين منه بعد اشهر حيث إن المناعة تستمر في أجسادهم لمدة 6 اشهر.