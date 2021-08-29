"زرنوقي" تتابع استعدادات التدريب بتقنية العاصمة المقدسة للبنات

دعت الدكتورة ندى بنت ناجي زرنوقي نائب مدير عام التدريب التقني والمهني "للبنات" بمنطقة مكة المكرمة عضوات هيئة التدريب والمتدربات إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا والتقيد بلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وكذلك الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة في بيئة التدريب.

وأكدت زرنوقي على أهمية اجتهادهن ومواصلة تدريبهن ومتابعة المحاضرات حسب نمط التدريب الذي يحقق الجودة في أداء العملية التدريبية وإحراز التقدم والنجاح.

جاء ذلك خلال زيارة زرنوقي صباح اليوم للكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة لتفقد سير العملية التدريبية وجاهزية بيئة التدريب ومرافق الكلية، حيث التقت أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية، واطلعت على انتظام سير التدريب كما اطمأنت على أحوال المتدربات وتلمس احتياجات الكلية، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تدخر وسعاً في تهيئة البيئة التدريبية وتوفير الخدمات عالية الجودة في منشآتها التدريبية المنتشرة على مستوى المملكة.



من جهتها، أكدت أمنية المرشد عميدة الكلية أن الكلية تابعت جميع الاستعدادات التي تمت خلال الأيام الماضية واتخذت كل التدابير اللازمة والاحترازية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لتكون الكلية على الجاهزية المطلوبة لاستقبال المتدربات من أول يوم تدريبي.

وأضافت "المرشد" أن الكلية تضم خمسة تخصصات هي المحاسبة، برمجيات الحاسب الآلي، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر وتسريحه، وتخصص خدمات الحج والعمرة، فيما يتدرب حالياً في هذه التخصصات (1260) متدربة وأكدت أن الكلية اتخذت جميع الاحترازات والتدابير الوقائية بالتنسيق مع الصحة والسلامة بإدارة المنطقة.