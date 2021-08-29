النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زرنوقي" تتابع استعدادات التدريب بتقنية العاصمة المقدسة للبنات

دعت الدكتورة ندى بنت ناجي زرنوقي نائب مدير عام التدريب التقني والمهني "للبنات" بمنطقة مكة المكرمة عضوات هيئة التدريب والمتدربات إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا والتقيد بلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وكذلك الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة في بيئة التدريب.

وأكدت زرنوقي على أهمية اجتهادهن ومواصلة تدريبهن ومتابعة المحاضرات حسب نمط التدريب الذي يحقق الجودة في أداء العملية التدريبية وإحراز التقدم والنجاح.

جاء ذلك خلال زيارة زرنوقي صباح اليوم للكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة لتفقد سير العملية التدريبية وجاهزية بيئة التدريب ومرافق الكلية، حيث التقت أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية، واطلعت على انتظام سير التدريب كما اطمأنت على أحوال المتدربات وتلمس احتياجات الكلية، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تدخر وسعاً في تهيئة البيئة التدريبية وتوفير الخدمات عالية الجودة في منشآتها التدريبية المنتشرة على مستوى المملكة.


من جهتها، أكدت أمنية المرشد عميدة الكلية أن الكلية تابعت جميع الاستعدادات التي تمت خلال الأيام الماضية واتخذت كل التدابير اللازمة والاحترازية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لتكون الكلية على الجاهزية المطلوبة لاستقبال المتدربات من أول يوم تدريبي.

وأضافت "المرشد" أن الكلية تضم خمسة تخصصات هي المحاسبة، برمجيات الحاسب الآلي، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر وتسريحه، وتخصص خدمات الحج والعمرة، فيما يتدرب حالياً في هذه التخصصات (1260) متدربة وأكدت أن الكلية اتخذت جميع الاحترازات والتدابير الوقائية بالتنسيق مع الصحة والسلامة بإدارة المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"زرنوقي" تتابع استعدادات التدريب بتقنية العاصمة المقدسة للبنات
سبق

دعت الدكتورة ندى بنت ناجي زرنوقي نائب مدير عام التدريب التقني والمهني "للبنات" بمنطقة مكة المكرمة عضوات هيئة التدريب والمتدربات إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا والتقيد بلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وكذلك الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة في بيئة التدريب.

وأكدت زرنوقي على أهمية اجتهادهن ومواصلة تدريبهن ومتابعة المحاضرات حسب نمط التدريب الذي يحقق الجودة في أداء العملية التدريبية وإحراز التقدم والنجاح.

جاء ذلك خلال زيارة زرنوقي صباح اليوم للكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة لتفقد سير العملية التدريبية وجاهزية بيئة التدريب ومرافق الكلية، حيث التقت أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية، واطلعت على انتظام سير التدريب كما اطمأنت على أحوال المتدربات وتلمس احتياجات الكلية، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تدخر وسعاً في تهيئة البيئة التدريبية وتوفير الخدمات عالية الجودة في منشآتها التدريبية المنتشرة على مستوى المملكة.


من جهتها، أكدت أمنية المرشد عميدة الكلية أن الكلية تابعت جميع الاستعدادات التي تمت خلال الأيام الماضية واتخذت كل التدابير اللازمة والاحترازية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لتكون الكلية على الجاهزية المطلوبة لاستقبال المتدربات من أول يوم تدريبي.

وأضافت "المرشد" أن الكلية تضم خمسة تخصصات هي المحاسبة، برمجيات الحاسب الآلي، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر وتسريحه، وتخصص خدمات الحج والعمرة، فيما يتدرب حالياً في هذه التخصصات (1260) متدربة وأكدت أن الكلية اتخذت جميع الاحترازات والتدابير الوقائية بالتنسيق مع الصحة والسلامة بإدارة المنطقة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:33 PM

"زرنوقي" تتابع استعدادات التدريب بتقنية العاصمة المقدسة للبنات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
126

دعت الدكتورة ندى بنت ناجي زرنوقي نائب مدير عام التدريب التقني والمهني "للبنات" بمنطقة مكة المكرمة عضوات هيئة التدريب والمتدربات إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا والتقيد بلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وكذلك الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة في بيئة التدريب.

وأكدت زرنوقي على أهمية اجتهادهن ومواصلة تدريبهن ومتابعة المحاضرات حسب نمط التدريب الذي يحقق الجودة في أداء العملية التدريبية وإحراز التقدم والنجاح.

جاء ذلك خلال زيارة زرنوقي صباح اليوم للكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة لتفقد سير العملية التدريبية وجاهزية بيئة التدريب ومرافق الكلية، حيث التقت أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية، واطلعت على انتظام سير التدريب كما اطمأنت على أحوال المتدربات وتلمس احتياجات الكلية، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تدخر وسعاً في تهيئة البيئة التدريبية وتوفير الخدمات عالية الجودة في منشآتها التدريبية المنتشرة على مستوى المملكة.


من جهتها، أكدت أمنية المرشد عميدة الكلية أن الكلية تابعت جميع الاستعدادات التي تمت خلال الأيام الماضية واتخذت كل التدابير اللازمة والاحترازية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لتكون الكلية على الجاهزية المطلوبة لاستقبال المتدربات من أول يوم تدريبي.

وأضافت "المرشد" أن الكلية تضم خمسة تخصصات هي المحاسبة، برمجيات الحاسب الآلي، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر وتسريحه، وتخصص خدمات الحج والعمرة، فيما يتدرب حالياً في هذه التخصصات (1260) متدربة وأكدت أن الكلية اتخذت جميع الاحترازات والتدابير الوقائية بالتنسيق مع الصحة والسلامة بإدارة المنطقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة