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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في البيضاء

قتلت وأصابت عدداً من المتمردين

دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الإثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات الجوية، تجمعاً لآليات قتالية تابعة للميليشيا في جبل اكبار، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات وعربات تابعة لها.

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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في البيضاء
سبق

دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الإثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات الجوية، تجمعاً لآليات قتالية تابعة للميليشيا في جبل اكبار، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات وعربات تابعة لها.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
06:05 PM

مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في البيضاء

قتلت وأصابت عدداً من المتمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الإثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات الجوية، تجمعاً لآليات قتالية تابعة للميليشيا في جبل اكبار، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات وعربات تابعة لها.

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