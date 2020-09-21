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لجميع المنشآت.. غرفة المدينة المنورة تطلق "سوق المدينة الإلكتروني"

تمكّن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، منصةً للتجارة الإلكترونية لجميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالمدينة المنورة "سوق المدينة الإلكتروني".

وتُعَد المنصة الإلكترونية، إحدى مبادرات غرفة المدينة المنورة، والتي تُمَكّن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد يمكن من خلاله ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث دعت الغرفة المنشآت الراغبة بالتسجيل من خلال الرابط التالي: WWW.medmarket.sa.

من جانب آخر، نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس -ممثلة في لجنة ريادة الأعمال- لقًاء افتراضيًّا بعنوان "قصة نجاح"؛ حيث يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع الخاص، وأبرز التجارب والخبرات في المجال التجاري، واستعراض العقبات والتحديات الممكنة وكيفية التغلب عليها.

الغرفة التجارية الصناعية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجميع المنشآت.. غرفة المدينة المنورة تطلق "سوق المدينة الإلكتروني"
سبق

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، منصةً للتجارة الإلكترونية لجميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالمدينة المنورة "سوق المدينة الإلكتروني".

وتُعَد المنصة الإلكترونية، إحدى مبادرات غرفة المدينة المنورة، والتي تُمَكّن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد يمكن من خلاله ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث دعت الغرفة المنشآت الراغبة بالتسجيل من خلال الرابط التالي: WWW.medmarket.sa.

من جانب آخر، نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس -ممثلة في لجنة ريادة الأعمال- لقًاء افتراضيًّا بعنوان "قصة نجاح"؛ حيث يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع الخاص، وأبرز التجارب والخبرات في المجال التجاري، واستعراض العقبات والتحديات الممكنة وكيفية التغلب عليها.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:27 AM

لجميع المنشآت.. غرفة المدينة المنورة تطلق "سوق المدينة الإلكتروني"

تمكّن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، منصةً للتجارة الإلكترونية لجميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالمدينة المنورة "سوق المدينة الإلكتروني".

وتُعَد المنصة الإلكترونية، إحدى مبادرات غرفة المدينة المنورة، والتي تُمَكّن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد يمكن من خلاله ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث دعت الغرفة المنشآت الراغبة بالتسجيل من خلال الرابط التالي: WWW.medmarket.sa.

من جانب آخر، نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس -ممثلة في لجنة ريادة الأعمال- لقًاء افتراضيًّا بعنوان "قصة نجاح"؛ حيث يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع الخاص، وأبرز التجارب والخبرات في المجال التجاري، واستعراض العقبات والتحديات الممكنة وكيفية التغلب عليها.

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