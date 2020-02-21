دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: العدالة يفرض التعادل على أبها

خَيَّم التعادل الإيجابي (هدفان لمثلهما) على مواجهة فريق أبها وضيفه فريق العدالة، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لحساب منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع فريق أبها رصيده إلى 24 نقطة بالمركز العاشر، وأضاف "العدالة" نقطة إلى رصيده الذي أصبح 14 نقطة بالمركز الرابع عشر.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة لفريق أبها على مجريات المباراة ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر لاعبه عمار النجار، بعد أن وصلت للأخير تمريرة في غفلة من المدافعين سددها في شباك الضيوف.

ستة دقائق كانت كافية للضيوف للعودة إلى أجواء المباراة؛ حيث تمكّن المحترف السنغالي إليو سيسيه من تعديل النتيجة، بعد أن لمس القذيفة الصاروخية التي أطلقها زميله أداما تراوري من مسافة بعيدة، ليتغير مسارها وتخادع الحارس عبدالعالي المحمدي قبل أن تعانق شباكه معلنة عن هدف التعديل.

نجح "أبها" مجدداً في التقدم بالنتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعدما قدّم لاعبوه جملة تكتيكية مميزة، تبادل فيها الكرة الثلاثي (كريم العواضي، وسعد بقير، وعمار النجار)؛ حيث تلقى الأخير تمريرةً طولية من العواضي قبل أن يعكس كرة سحرية على رأس سعد بقير، الذي وجد نفسه أمام المرمى شبه الخالي ليسجل الهدف الثاني لأبها.

في الشوط الثاني، لم ينتظر العدالة طويلًا ليعدل النتيجة بهدف جاء عبر إليو سيسيه، الذي استغل خطأ فادحًا من الحارس في إبعاد الكرة، ليتابعها في الشباك بغفلة من المدافعين في الدقيقة 49.

مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل؛ حيث تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب، واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين؛ باستثناء فرصة تشالز أندريا في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي، حينما وصلته تمريرة مثالية من إليو سيسيه، وضعته في مواجهة المرمى؛ لكنه سدد خارج الخشبات الثلاثة لتبقى النتيجة على حالها.