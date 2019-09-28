أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن"

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدّى الصلاة معه: مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوة الفقيدة: الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.