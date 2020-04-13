667 حالة جديدة .. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 10.261
تراوحت أعمار معظم الموتى بين 17 و101 عاماً
ارتفع عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا بتسجيل 667 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10261، بحسب ما ذكرت خدمة الصحة الوطنية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، تراوحت أعمار من توفوا بين 17 عامًا و101 ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى، تراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عامًا و98 عامًا.
ومن المقرر نشر أحدث أرقام في المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
فيروس كورونا الجديد
667 حالة جديدة .. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 10.261
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-13
ارتفع عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا بتسجيل 667 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10261، بحسب ما ذكرت خدمة الصحة الوطنية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، تراوحت أعمار من توفوا بين 17 عامًا و101 ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى، تراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عامًا و98 عامًا.
ومن المقرر نشر أحدث أرقام في المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:56 PM
667 حالة جديدة .. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 10.261
تراوحت أعمار معظم الموتى بين 17 و101 عاماً
ارتفع عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا بتسجيل 667 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10261، بحسب ما ذكرت خدمة الصحة الوطنية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، تراوحت أعمار من توفوا بين 17 عامًا و101 ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى، تراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عامًا و98 عامًا.
ومن المقرر نشر أحدث أرقام في المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.