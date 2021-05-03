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إطلاق النسخة الجديدة لموقعيْ قناتَي "السعودية" و"sbc"

يقدمان دليلاً لمتابعي القنوات بالبرامج والمسلسلات المعروضة

‬ أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية النسخة الجديدة لموقعي قناتي "السعودية" و"sbc"، ضمن الخدمات الجديدة التي توفرها الهيئة؛ بهدف تقديم إعلام عصري يواكب تطلعات جميع المتابعين.

وقالت الهيئة: الموقعان الجديدان يقدمان دليلاً لمتابعي القنوات بالبرامج والمسلسلات التي تعرض على الشاشة، مع جدول للعرض ودليل لأوقات العرض، بالإضافة إلى تحديث خبري مستمر عن أهم ضيوف البرامج الحوارية وأهم الأخبار التي تناولتها البرامج والمسلسلات ليتابع المشاهدون المستجدات بشكل دائم.

وأضافت: يضم الموقعان أقساماً خاصة بالفيديوجراف والإنفوجراف لأبرز التصريحات الصادرة عن الضيوف والأماكن والموضوعات المنوعة التي تهم القارئ.

وتابعت: موقعا "السعودية" و"sbc" نقلة تطويرية في مجال الإعلام المرئي والإلكتروني لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، فهما يتميزان بانسيابية شديدة في التصفح وتصميم عصري سهل الاستعمال.

وأكدت الهيئة أن إطلاق الموقعين يأتي تماشياً مع خطتها لتطوير محتوى القنوات والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها، مع التركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتھا كافة توافقاً مع رؤية 2030.

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إطلاق النسخة الجديدة لموقعيْ قناتَي "السعودية" و"sbc"
سبق

‬ أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية النسخة الجديدة لموقعي قناتي "السعودية" و"sbc"، ضمن الخدمات الجديدة التي توفرها الهيئة؛ بهدف تقديم إعلام عصري يواكب تطلعات جميع المتابعين.

وقالت الهيئة: الموقعان الجديدان يقدمان دليلاً لمتابعي القنوات بالبرامج والمسلسلات التي تعرض على الشاشة، مع جدول للعرض ودليل لأوقات العرض، بالإضافة إلى تحديث خبري مستمر عن أهم ضيوف البرامج الحوارية وأهم الأخبار التي تناولتها البرامج والمسلسلات ليتابع المشاهدون المستجدات بشكل دائم.

وأضافت: يضم الموقعان أقساماً خاصة بالفيديوجراف والإنفوجراف لأبرز التصريحات الصادرة عن الضيوف والأماكن والموضوعات المنوعة التي تهم القارئ.

وتابعت: موقعا "السعودية" و"sbc" نقلة تطويرية في مجال الإعلام المرئي والإلكتروني لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، فهما يتميزان بانسيابية شديدة في التصفح وتصميم عصري سهل الاستعمال.

وأكدت الهيئة أن إطلاق الموقعين يأتي تماشياً مع خطتها لتطوير محتوى القنوات والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها، مع التركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتھا كافة توافقاً مع رؤية 2030.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:47 PM

إطلاق النسخة الجديدة لموقعيْ قناتَي "السعودية" و"sbc"

يقدمان دليلاً لمتابعي القنوات بالبرامج والمسلسلات المعروضة

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منصور الشلاقي - الرياض
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‬ أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية النسخة الجديدة لموقعي قناتي "السعودية" و"sbc"، ضمن الخدمات الجديدة التي توفرها الهيئة؛ بهدف تقديم إعلام عصري يواكب تطلعات جميع المتابعين.

وقالت الهيئة: الموقعان الجديدان يقدمان دليلاً لمتابعي القنوات بالبرامج والمسلسلات التي تعرض على الشاشة، مع جدول للعرض ودليل لأوقات العرض، بالإضافة إلى تحديث خبري مستمر عن أهم ضيوف البرامج الحوارية وأهم الأخبار التي تناولتها البرامج والمسلسلات ليتابع المشاهدون المستجدات بشكل دائم.

وأضافت: يضم الموقعان أقساماً خاصة بالفيديوجراف والإنفوجراف لأبرز التصريحات الصادرة عن الضيوف والأماكن والموضوعات المنوعة التي تهم القارئ.

وتابعت: موقعا "السعودية" و"sbc" نقلة تطويرية في مجال الإعلام المرئي والإلكتروني لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، فهما يتميزان بانسيابية شديدة في التصفح وتصميم عصري سهل الاستعمال.

وأكدت الهيئة أن إطلاق الموقعين يأتي تماشياً مع خطتها لتطوير محتوى القنوات والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها، مع التركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق؛ بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتھا كافة توافقاً مع رؤية 2030.

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