"المياه" تُغطي قناة الصرف الصحي المكشوفة بالطائف.. وتُزيل الضرر

في تجاوبٍ سريع مع ما نشرته "سبق".. ودعت إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة

تفاعلت شركة المياه الوطنية سريعًا مع إحدى قنوات تصريف المياه بالطائف، والتي ظلت مكشوفة بدون غطاء، حيث أزالت الضرر، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق".

وفي بيانٍ تلقته "سبق"، قالت شركة المياه: نشكر لصحيفة "سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تساهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضافت: بخصوص ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم يوم الأحد الموافق 27/ سبتمبر / 2021 م بعنوان (بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة")، نود أن نوضح أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردفت الشركة: تمت مباشرة الموقع من قبل فريق الصيانة وازالة الضرر ، ومعالجة مكمن الخطر في حينه حرصًا على سلامة المارّة ومرتادي الطريق.

وتابع البيان: لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار اليها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين إلى الإبلاغ في حال رصد أي ملاحظات أو أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ،أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)