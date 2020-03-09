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الأولى بالمملكة.. بطولة أرامكو الدولية لجولف السيدات تستقبل 100 محترفة

على مدى 4 أيام.. خطوة تاريخية في مشوار تطوير اللعبة بالسعودية والعالم

تستقبل بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات الأولى من نوعها في المملكة، أكثر من 100 لاعبة محترفة حول العالم خلال الشهر الجاري، يتنافسن في الحدث الرياضي الأبرز والذي يمثّل خطوة تاريخية في مشوار تطوير اللعبة في المملكة والعالم، على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، في الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020.

وتمثل البطولة التي ستقام على مدار أربعة أيام، أحدث المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تشجيع الجيل المقبل، ومن أجل تقديم رياضة الجولف لشريحة جماهيرية جديدة من النساء والفتيات في المنطقة.

ويشارك في البطولة مجموعة من أكبر الأسماء في عالم الجولف للسيدات للتنافس على اللقب، من بينها بطلة إنجلترا "جورجيا هول" الحاصلة على وسام الاستحقاق من الجولة الأوروبية للسيدات مرتين، والسويدية "جوليا إنغستروم" المصنفة الأولى على العالم والفائزة بلقب البطولة المفتوحة الأسبوع الماضي، والجنوب أفريقية "لي إن بيس" التي تمتلك في رصديها 12 فوزًا في الجولة الأوروبية، ومجموعة من اللاعبات العالميات وبطلات كأس "سولهيم".

وسيتم أثناء البطولة عرض قصص ثلاث لاعبات يتنافسن في البطولة، وهن: الاسكتلندية "هيذر ماكرايز"، التي اكتشفت منذ عام أنها مصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أنها بعد أن عرفت بالخبر، واصلت المنافسة في اللعبة لتحرز لقب بطولة إل بي جي آي للمحترفين للسيدات، والتي خاضتها قبل أسبوعين فقط من العملية التي تقررت لها؛ لتتصدر قائمة النقاط، وتكسب مكانها في فريق بريطانيا وأيرلندا في بطولة كأس بي جي آي للجولف للسيدات.

وتأتي "ديشكا داجار"، أصغر لاعبة هندية تحرز فوزًا في الجولة الأوروبية للسيدات؛ حيث فازت ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة العام الماضي وهي لم تتجاوز سن الـ18 عامًا؛ الأمر الذي يُعد إنجازًا؛ خاصة وأنها من فئة الصم منذ الولادة.

أما السويدية" جوليا إنغستروم" 18 سنة، فقد أحرزت الأسبوع الماضي لقب الغولف الأول لها على الإطلاق، في الجولة الأوروبية للجولف للسيدات، حين حققت فوزًا في لقاء أستراليا وهي السنة الثالثة لها كلاعبة محترفة.

بطولة أرامكو السعودية جولف السيدات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولى بالمملكة.. بطولة أرامكو الدولية لجولف السيدات تستقبل 100 محترفة
سبق

تستقبل بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات الأولى من نوعها في المملكة، أكثر من 100 لاعبة محترفة حول العالم خلال الشهر الجاري، يتنافسن في الحدث الرياضي الأبرز والذي يمثّل خطوة تاريخية في مشوار تطوير اللعبة في المملكة والعالم، على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، في الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020.

وتمثل البطولة التي ستقام على مدار أربعة أيام، أحدث المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تشجيع الجيل المقبل، ومن أجل تقديم رياضة الجولف لشريحة جماهيرية جديدة من النساء والفتيات في المنطقة.

ويشارك في البطولة مجموعة من أكبر الأسماء في عالم الجولف للسيدات للتنافس على اللقب، من بينها بطلة إنجلترا "جورجيا هول" الحاصلة على وسام الاستحقاق من الجولة الأوروبية للسيدات مرتين، والسويدية "جوليا إنغستروم" المصنفة الأولى على العالم والفائزة بلقب البطولة المفتوحة الأسبوع الماضي، والجنوب أفريقية "لي إن بيس" التي تمتلك في رصديها 12 فوزًا في الجولة الأوروبية، ومجموعة من اللاعبات العالميات وبطلات كأس "سولهيم".

وسيتم أثناء البطولة عرض قصص ثلاث لاعبات يتنافسن في البطولة، وهن: الاسكتلندية "هيذر ماكرايز"، التي اكتشفت منذ عام أنها مصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أنها بعد أن عرفت بالخبر، واصلت المنافسة في اللعبة لتحرز لقب بطولة إل بي جي آي للمحترفين للسيدات، والتي خاضتها قبل أسبوعين فقط من العملية التي تقررت لها؛ لتتصدر قائمة النقاط، وتكسب مكانها في فريق بريطانيا وأيرلندا في بطولة كأس بي جي آي للجولف للسيدات.

وتأتي "ديشكا داجار"، أصغر لاعبة هندية تحرز فوزًا في الجولة الأوروبية للسيدات؛ حيث فازت ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة العام الماضي وهي لم تتجاوز سن الـ18 عامًا؛ الأمر الذي يُعد إنجازًا؛ خاصة وأنها من فئة الصم منذ الولادة.

أما السويدية" جوليا إنغستروم" 18 سنة، فقد أحرزت الأسبوع الماضي لقب الغولف الأول لها على الإطلاق، في الجولة الأوروبية للجولف للسيدات، حين حققت فوزًا في لقاء أستراليا وهي السنة الثالثة لها كلاعبة محترفة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:06 PM

الأولى بالمملكة.. بطولة أرامكو الدولية لجولف السيدات تستقبل 100 محترفة

على مدى 4 أيام.. خطوة تاريخية في مشوار تطوير اللعبة بالسعودية والعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تستقبل بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات الأولى من نوعها في المملكة، أكثر من 100 لاعبة محترفة حول العالم خلال الشهر الجاري، يتنافسن في الحدث الرياضي الأبرز والذي يمثّل خطوة تاريخية في مشوار تطوير اللعبة في المملكة والعالم، على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، في الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020.

وتمثل البطولة التي ستقام على مدار أربعة أيام، أحدث المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تشجيع الجيل المقبل، ومن أجل تقديم رياضة الجولف لشريحة جماهيرية جديدة من النساء والفتيات في المنطقة.

ويشارك في البطولة مجموعة من أكبر الأسماء في عالم الجولف للسيدات للتنافس على اللقب، من بينها بطلة إنجلترا "جورجيا هول" الحاصلة على وسام الاستحقاق من الجولة الأوروبية للسيدات مرتين، والسويدية "جوليا إنغستروم" المصنفة الأولى على العالم والفائزة بلقب البطولة المفتوحة الأسبوع الماضي، والجنوب أفريقية "لي إن بيس" التي تمتلك في رصديها 12 فوزًا في الجولة الأوروبية، ومجموعة من اللاعبات العالميات وبطلات كأس "سولهيم".

وسيتم أثناء البطولة عرض قصص ثلاث لاعبات يتنافسن في البطولة، وهن: الاسكتلندية "هيذر ماكرايز"، التي اكتشفت منذ عام أنها مصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أنها بعد أن عرفت بالخبر، واصلت المنافسة في اللعبة لتحرز لقب بطولة إل بي جي آي للمحترفين للسيدات، والتي خاضتها قبل أسبوعين فقط من العملية التي تقررت لها؛ لتتصدر قائمة النقاط، وتكسب مكانها في فريق بريطانيا وأيرلندا في بطولة كأس بي جي آي للجولف للسيدات.

وتأتي "ديشكا داجار"، أصغر لاعبة هندية تحرز فوزًا في الجولة الأوروبية للسيدات؛ حيث فازت ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة العام الماضي وهي لم تتجاوز سن الـ18 عامًا؛ الأمر الذي يُعد إنجازًا؛ خاصة وأنها من فئة الصم منذ الولادة.

أما السويدية" جوليا إنغستروم" 18 سنة، فقد أحرزت الأسبوع الماضي لقب الغولف الأول لها على الإطلاق، في الجولة الأوروبية للجولف للسيدات، حين حققت فوزًا في لقاء أستراليا وهي السنة الثالثة لها كلاعبة محترفة.

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