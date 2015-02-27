النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

اغتيال "كيندي" و"أبو غريب" و"غوانتنامو".. تجاوزات لا تراها عين الـCIA واستنتاجاتها المغلوطة

منيف الحربي لـ"سبق": الرياض دائمًا ترفض أي تدخُّل في سيادتها أو استقلالية قضائها

أوضح الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ"سبق" أن التقرير الذي قُدّم للكونجرس يتضمن الكثير من الاستنتاجات الخاطئة، والتكهنات والتقييم المغلوط. وكما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، فإن التقرير مرفوض لما تضمنه من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة السعودية، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

وأضاف بأن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- جريمة نكراء، أدانتها السعودية، وتم تحويل المتهمين إلى القضاء عبر جلسات عدة، حضرها مندوبون عن سفارات الدول الكبرى الخمس، إضافة إلى مندوب عن السفارة التركية، وتم الحكم على المتهمين، وغلق ملف هذه القضية في سبتمبر 2020.

وقال "الحربي" إنه يحدث في جميع الدول أن يقوم عناصر من أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بعمليات خاطئة وجرائم نكراء دون علم القيادات السياسية. والشواهد عديدة، منها ما تم في سجن "أبو غريب" (سجن بغداد المركزي حاليًا)، وتجاوزات غوانتنامو، واغتيال العديد من الرموز السياسية، مثل جون كينيدي وربروت كيندي ومارتن لوثر كينغ، والعديد من القضايا التي ذهب ضحيتها العديد من الشخصيات والرموز السياسية والصحفيين في الغرب دون أن يتم الكشف عنها، وتقديم من ارتكبوها للمحاكمة.

وأفاد بأنه لم يُعرف في يوم من الأيام أن السعودية مارست الاغتيال لأي شخص؛ فتلك قيم ومبادئ المملكة العربية السعودية. ولقد سعت الحكومة السعودية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حدث، وفي الوقت نفسه كانت الرياض دائمًا ما ترفض أي تدخُّل في سيادتها أو استقلالية قضائها، أو التدخل في الشؤون الداخلية لها، وهي قادرة -ولله الحمد- على الدفاع عن سيادتها، والحفاظ على أمنها الوطني في ظل هذا التوحد بين القيادة والشعب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اغتيال "كيندي" و"أبو غريب" و"غوانتنامو".. تجاوزات لا تراها عين الـCIA واستنتاجاتها المغلوطة
سبق

أوضح الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ"سبق" أن التقرير الذي قُدّم للكونجرس يتضمن الكثير من الاستنتاجات الخاطئة، والتكهنات والتقييم المغلوط. وكما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، فإن التقرير مرفوض لما تضمنه من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة السعودية، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

وأضاف بأن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- جريمة نكراء، أدانتها السعودية، وتم تحويل المتهمين إلى القضاء عبر جلسات عدة، حضرها مندوبون عن سفارات الدول الكبرى الخمس، إضافة إلى مندوب عن السفارة التركية، وتم الحكم على المتهمين، وغلق ملف هذه القضية في سبتمبر 2020.

وقال "الحربي" إنه يحدث في جميع الدول أن يقوم عناصر من أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بعمليات خاطئة وجرائم نكراء دون علم القيادات السياسية. والشواهد عديدة، منها ما تم في سجن "أبو غريب" (سجن بغداد المركزي حاليًا)، وتجاوزات غوانتنامو، واغتيال العديد من الرموز السياسية، مثل جون كينيدي وربروت كيندي ومارتن لوثر كينغ، والعديد من القضايا التي ذهب ضحيتها العديد من الشخصيات والرموز السياسية والصحفيين في الغرب دون أن يتم الكشف عنها، وتقديم من ارتكبوها للمحاكمة.

وأفاد بأنه لم يُعرف في يوم من الأيام أن السعودية مارست الاغتيال لأي شخص؛ فتلك قيم ومبادئ المملكة العربية السعودية. ولقد سعت الحكومة السعودية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حدث، وفي الوقت نفسه كانت الرياض دائمًا ما ترفض أي تدخُّل في سيادتها أو استقلالية قضائها، أو التدخل في الشؤون الداخلية لها، وهي قادرة -ولله الحمد- على الدفاع عن سيادتها، والحفاظ على أمنها الوطني في ظل هذا التوحد بين القيادة والشعب.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:20 AM

اغتيال "كيندي" و"أبو غريب" و"غوانتنامو".. تجاوزات لا تراها عين الـCIA واستنتاجاتها المغلوطة

منيف الحربي لـ"سبق": الرياض دائمًا ترفض أي تدخُّل في سيادتها أو استقلالية قضائها

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
182

أوضح الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ"سبق" أن التقرير الذي قُدّم للكونجرس يتضمن الكثير من الاستنتاجات الخاطئة، والتكهنات والتقييم المغلوط. وكما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، فإن التقرير مرفوض لما تضمنه من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة السعودية، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

وأضاف بأن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- جريمة نكراء، أدانتها السعودية، وتم تحويل المتهمين إلى القضاء عبر جلسات عدة، حضرها مندوبون عن سفارات الدول الكبرى الخمس، إضافة إلى مندوب عن السفارة التركية، وتم الحكم على المتهمين، وغلق ملف هذه القضية في سبتمبر 2020.

وقال "الحربي" إنه يحدث في جميع الدول أن يقوم عناصر من أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بعمليات خاطئة وجرائم نكراء دون علم القيادات السياسية. والشواهد عديدة، منها ما تم في سجن "أبو غريب" (سجن بغداد المركزي حاليًا)، وتجاوزات غوانتنامو، واغتيال العديد من الرموز السياسية، مثل جون كينيدي وربروت كيندي ومارتن لوثر كينغ، والعديد من القضايا التي ذهب ضحيتها العديد من الشخصيات والرموز السياسية والصحفيين في الغرب دون أن يتم الكشف عنها، وتقديم من ارتكبوها للمحاكمة.

وأفاد بأنه لم يُعرف في يوم من الأيام أن السعودية مارست الاغتيال لأي شخص؛ فتلك قيم ومبادئ المملكة العربية السعودية. ولقد سعت الحكومة السعودية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حدث، وفي الوقت نفسه كانت الرياض دائمًا ما ترفض أي تدخُّل في سيادتها أو استقلالية قضائها، أو التدخل في الشؤون الداخلية لها، وهي قادرة -ولله الحمد- على الدفاع عن سيادتها، والحفاظ على أمنها الوطني في ظل هذا التوحد بين القيادة والشعب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,485
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,830

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة