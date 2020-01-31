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بعد غياب الانتصارات.. الحزم ينهي عقد مدربه

قررت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم إنهاء عقد دانيال ايسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما مقدمة الشكر له على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يفز الفريق منذ ثماني مباريات حيث تعادل ثلاث مباريات وخسر خمساً، وكان آخر انتصار أمام الأهلي في تاريخ 26 أكتوبر.

وتعادل الفريق اليوم أمام التعاون سلبياً في الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد غياب الانتصارات.. الحزم ينهي عقد مدربه
سبق

قررت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم إنهاء عقد دانيال ايسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما مقدمة الشكر له على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يفز الفريق منذ ثماني مباريات حيث تعادل ثلاث مباريات وخسر خمساً، وكان آخر انتصار أمام الأهلي في تاريخ 26 أكتوبر.

وتعادل الفريق اليوم أمام التعاون سلبياً في الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
10:16 PM

بعد غياب الانتصارات.. الحزم ينهي عقد مدربه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرس
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3,020

قررت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم إنهاء عقد دانيال ايسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما مقدمة الشكر له على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يفز الفريق منذ ثماني مباريات حيث تعادل ثلاث مباريات وخسر خمساً، وكان آخر انتصار أمام الأهلي في تاريخ 26 أكتوبر.

وتعادل الفريق اليوم أمام التعاون سلبياً في الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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