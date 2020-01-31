بعد غياب الانتصارات.. الحزم ينهي عقد مدربه

قررت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم إنهاء عقد دانيال ايسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما مقدمة الشكر له على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يفز الفريق منذ ثماني مباريات حيث تعادل ثلاث مباريات وخسر خمساً، وكان آخر انتصار أمام الأهلي في تاريخ 26 أكتوبر.

وتعادل الفريق اليوم أمام التعاون سلبياً في الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.