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"السريعي" يحذر من هاكرز يستغلون أزمة فيروس "كورونا"

طالب بعدم فتح روابط ومرفقات البريد مجهولة المصدر

حذر خبير أمن المعلومات محمد السريعي، جميع مستخدمي الشبكات العالمية الذين يتابعون أخبار فيروس "كورونا"، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المواقع أو المدونات أو التطبيقات، من أن هناك هاكرز يستغلون هذه الأزمة لصالحهم، من خلال اختراق الحسابات البنكية والشخصية، حيث يقومون بعمل صفحات عن فيروس "كورونا"، وتحتوي على معلومات وخرائط، ولكن بها برمجيات وروابط خبيثة، بحيث يتم الإيقاع بمن يستخدمها وتتم عملية الاختراق.

وأضاف "السريعي": أن "الهاكرز يقومون أيضاً باستخدام حملات عن طريق البريد الإلكتروني عن فيروس "كورونا" بجميع اللغات، تكون بها خدعة، حيث يتم الضغط على الرابط، ويتضح أن به مرفقات خبيثة، إضافة إلى أن الهاكرز يستخدمون رسائل بريد إلكترونية مزيفة لمنظمة الصحة العالمية، كوسيلة لاستغلال الخوف لدى عامة الناس في الوقت الحالي".

ودعا "السريعي" مستخدمي الإنترنت إلى ضرورة التأكد من تحديث نظام مكافحة الفيروسات على الجهاز، والتأكد من تحديث نظام التشغيل للمستخدم، وعدم فتح روابط ومرفقات في البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، داعياً إلى أخذ المعلومات عن فيروس "كورونا" من مصادرها الموثوقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السريعي" يحذر من هاكرز يستغلون أزمة فيروس "كورونا"
سبق

حذر خبير أمن المعلومات محمد السريعي، جميع مستخدمي الشبكات العالمية الذين يتابعون أخبار فيروس "كورونا"، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المواقع أو المدونات أو التطبيقات، من أن هناك هاكرز يستغلون هذه الأزمة لصالحهم، من خلال اختراق الحسابات البنكية والشخصية، حيث يقومون بعمل صفحات عن فيروس "كورونا"، وتحتوي على معلومات وخرائط، ولكن بها برمجيات وروابط خبيثة، بحيث يتم الإيقاع بمن يستخدمها وتتم عملية الاختراق.

وأضاف "السريعي": أن "الهاكرز يقومون أيضاً باستخدام حملات عن طريق البريد الإلكتروني عن فيروس "كورونا" بجميع اللغات، تكون بها خدعة، حيث يتم الضغط على الرابط، ويتضح أن به مرفقات خبيثة، إضافة إلى أن الهاكرز يستخدمون رسائل بريد إلكترونية مزيفة لمنظمة الصحة العالمية، كوسيلة لاستغلال الخوف لدى عامة الناس في الوقت الحالي".

ودعا "السريعي" مستخدمي الإنترنت إلى ضرورة التأكد من تحديث نظام مكافحة الفيروسات على الجهاز، والتأكد من تحديث نظام التشغيل للمستخدم، وعدم فتح روابط ومرفقات في البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، داعياً إلى أخذ المعلومات عن فيروس "كورونا" من مصادرها الموثوقة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
05:50 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:59 PM

"السريعي" يحذر من هاكرز يستغلون أزمة فيروس "كورونا"

طالب بعدم فتح روابط ومرفقات البريد مجهولة المصدر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,812

حذر خبير أمن المعلومات محمد السريعي، جميع مستخدمي الشبكات العالمية الذين يتابعون أخبار فيروس "كورونا"، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المواقع أو المدونات أو التطبيقات، من أن هناك هاكرز يستغلون هذه الأزمة لصالحهم، من خلال اختراق الحسابات البنكية والشخصية، حيث يقومون بعمل صفحات عن فيروس "كورونا"، وتحتوي على معلومات وخرائط، ولكن بها برمجيات وروابط خبيثة، بحيث يتم الإيقاع بمن يستخدمها وتتم عملية الاختراق.

وأضاف "السريعي": أن "الهاكرز يقومون أيضاً باستخدام حملات عن طريق البريد الإلكتروني عن فيروس "كورونا" بجميع اللغات، تكون بها خدعة، حيث يتم الضغط على الرابط، ويتضح أن به مرفقات خبيثة، إضافة إلى أن الهاكرز يستخدمون رسائل بريد إلكترونية مزيفة لمنظمة الصحة العالمية، كوسيلة لاستغلال الخوف لدى عامة الناس في الوقت الحالي".

ودعا "السريعي" مستخدمي الإنترنت إلى ضرورة التأكد من تحديث نظام مكافحة الفيروسات على الجهاز، والتأكد من تحديث نظام التشغيل للمستخدم، وعدم فتح روابط ومرفقات في البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، داعياً إلى أخذ المعلومات عن فيروس "كورونا" من مصادرها الموثوقة.

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