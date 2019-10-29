أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "إدارة الموارد البشرية" أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية لوظائف"حارس وزوجته" حارس مفرد "رجال- نساء". وأكدت إدارة التعليم أن الدعوة لإجراء المقابلة لا تعني الترشيح النهائي لشغل الوظيفة وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة. وقالت: من يجد اسمه ضمن الأسماء المعلنة، عليه الحضور في اليوم والتاريخ والوقت المحدد له والموضح ببيان الأسماء مع إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، وأصل المؤهل مع صورة منه، وإثبات سكن "ورقة تعريف من عمدة الحي". وأضافت الإدارة: من يتخلف عن الحضور لإجراء المقابلة في المحدد له يعتبر ذلك تنازلاً منه عن الترشيح للوظيفة . وفيما يلي قوائم أسماء المرشحين والمرشحات: ‏https://edu.moe.gov.sa/Makkah/MediaCenter/Pages/

"تعليم مكة" يعلن أسماء المقبولين لوظائف الحراس "رجال- نساء" هادي العصيمي سبق 2019-10-29 أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "إدارة الموارد البشرية" أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية لوظائف"حارس وزوجته" حارس مفرد "رجال- نساء".



وأكدت إدارة التعليم أن الدعوة لإجراء المقابلة لا تعني الترشيح النهائي لشغل الوظيفة وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة.



وقالت: من يجد اسمه ضمن الأسماء المعلنة، عليه الحضور في اليوم والتاريخ والوقت المحدد له والموضح ببيان الأسماء مع إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، وأصل المؤهل مع صورة منه، وإثبات سكن "ورقة تعريف من عمدة الحي".



وأضافت الإدارة: من يتخلف عن الحضور لإجراء المقابلة في المحدد له يعتبر ذلك تنازلاً منه عن الترشيح للوظيفة .



وفيما يلي قوائم أسماء المرشحين والمرشحات:



‏https://edu.moe.gov.sa/Makkah/MediaCenter/Pages/

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 03:01 PM

"تعليم مكة" يعلن أسماء المقبولين لوظائف الحراس "رجال- نساء" دعاهم إلى الحضور في التاريخ المحدد وإحضار أصل الهوية الوطنية





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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "إدارة الموارد البشرية" أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية لوظائف"حارس وزوجته" حارس مفرد "رجال- نساء".



وأكدت إدارة التعليم أن الدعوة لإجراء المقابلة لا تعني الترشيح النهائي لشغل الوظيفة وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة.



وقالت: من يجد اسمه ضمن الأسماء المعلنة، عليه الحضور في اليوم والتاريخ والوقت المحدد له والموضح ببيان الأسماء مع إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، وأصل المؤهل مع صورة منه، وإثبات سكن "ورقة تعريف من عمدة الحي".



وأضافت الإدارة: من يتخلف عن الحضور لإجراء المقابلة في المحدد له يعتبر ذلك تنازلاً منه عن الترشيح للوظيفة .



وفيما يلي قوائم أسماء المرشحين والمرشحات:



‏https://edu.moe.gov.sa/Makkah/MediaCenter/Pages/