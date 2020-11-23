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"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"

أكد أنه برهن على ريادة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض يومي 21و22 نوفمبر الحالي.

وقال "العثيم": نجاح القمة التي تترأسها المملكة هذا العام 2020 وفي ظل الظروف التاريخية الصعبة و الكثير من التحديات التي تواجه العالم اليوم يؤكد ريادة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي على كافة المحافل الدولية وحسن إدارتها لمثل هذه اللقاءات العالمية.

وأضاف أن روح التعاون الذي سادت بين أعضاء مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة يعزز من مكانة المملكة ويؤكد حضورها الفاعل في إرساء القيم الإنسانية النبيلة والإسهام الفاعل في معالجة الكثير من المشاكل والأزمات وترتيب الأجندة العالمية لمناقـشة القـضايا الرئيسة المرتبطة بالإنسان وبالاقتصاد العالمي ومستجداته وتطوير آليات فرص العمل, وتكريس الجهود لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة.

وأشار "العثيم" إلى أن تنادي قادة دول العشرين لتنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة والالتزام بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فايروس كورونا بكل الثقة والتي تضمنها بيان القمة الختامي تبعث الأمل والاطمئنان لكل شعوب العالم.

واختتم بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها وريادتها في كل المواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

عبدالله بن صالح العثيم شركة عبدالله العثيم القابضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض يومي 21و22 نوفمبر الحالي.

وقال "العثيم": نجاح القمة التي تترأسها المملكة هذا العام 2020 وفي ظل الظروف التاريخية الصعبة و الكثير من التحديات التي تواجه العالم اليوم يؤكد ريادة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي على كافة المحافل الدولية وحسن إدارتها لمثل هذه اللقاءات العالمية.

وأضاف أن روح التعاون الذي سادت بين أعضاء مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة يعزز من مكانة المملكة ويؤكد حضورها الفاعل في إرساء القيم الإنسانية النبيلة والإسهام الفاعل في معالجة الكثير من المشاكل والأزمات وترتيب الأجندة العالمية لمناقـشة القـضايا الرئيسة المرتبطة بالإنسان وبالاقتصاد العالمي ومستجداته وتطوير آليات فرص العمل, وتكريس الجهود لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة.

وأشار "العثيم" إلى أن تنادي قادة دول العشرين لتنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة والالتزام بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فايروس كورونا بكل الثقة والتي تضمنها بيان القمة الختامي تبعث الأمل والاطمئنان لكل شعوب العالم.

واختتم بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها وريادتها في كل المواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:40 PM

"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال قمة "العشرين"

أكد أنه برهن على ريادة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض يومي 21و22 نوفمبر الحالي.

وقال "العثيم": نجاح القمة التي تترأسها المملكة هذا العام 2020 وفي ظل الظروف التاريخية الصعبة و الكثير من التحديات التي تواجه العالم اليوم يؤكد ريادة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي على كافة المحافل الدولية وحسن إدارتها لمثل هذه اللقاءات العالمية.

وأضاف أن روح التعاون الذي سادت بين أعضاء مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة يعزز من مكانة المملكة ويؤكد حضورها الفاعل في إرساء القيم الإنسانية النبيلة والإسهام الفاعل في معالجة الكثير من المشاكل والأزمات وترتيب الأجندة العالمية لمناقـشة القـضايا الرئيسة المرتبطة بالإنسان وبالاقتصاد العالمي ومستجداته وتطوير آليات فرص العمل, وتكريس الجهود لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة.

وأشار "العثيم" إلى أن تنادي قادة دول العشرين لتنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة والالتزام بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فايروس كورونا بكل الثقة والتي تضمنها بيان القمة الختامي تبعث الأمل والاطمئنان لكل شعوب العالم.

واختتم بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها وريادتها في كل المواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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