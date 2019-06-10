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"الفيصل" يقلد "البقمي" رتبة "لواء" بشرطة مكة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العميد عايض بن عبيد البقمي، مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة رتبة "لواء"، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر اللواء "البقمي" عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الأمنية.

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"الفيصل" يقلد "البقمي" رتبة "لواء" بشرطة مكة
سبق

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العميد عايض بن عبيد البقمي، مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة رتبة "لواء"، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر اللواء "البقمي" عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الأمنية.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
06:18 PM

"الفيصل" يقلد "البقمي" رتبة "لواء" بشرطة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العميد عايض بن عبيد البقمي، مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة رتبة "لواء"، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر اللواء "البقمي" عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الأمنية.

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