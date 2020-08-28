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أبها.. استئصال 21 ورمًا ليفيًّا من مريضة والحفاظ على "الرحم"

جراحة أجراها فريق طبي بمستشفى الولادة.. فك الْتصاقات وتحديد

نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال -بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي- في إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا بأحجام متفاوتة من مريضة، مع الحفاظ على "الرحم".

أجريت العملية، بمشاركة الدكتورة نورة المانع، والدكتورة وجن عسيري؛ حيث تم فك الالتصاقات، وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات؛ ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على "الرحم"، وقد استغرقت العملية زهاء الثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.

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أبها.. استئصال 21 ورمًا ليفيًّا من مريضة والحفاظ على "الرحم"
سبق

نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال -بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي- في إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا بأحجام متفاوتة من مريضة، مع الحفاظ على "الرحم".

أجريت العملية، بمشاركة الدكتورة نورة المانع، والدكتورة وجن عسيري؛ حيث تم فك الالتصاقات، وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات؛ ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على "الرحم"، وقد استغرقت العملية زهاء الثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
08:01 PM

أبها.. استئصال 21 ورمًا ليفيًّا من مريضة والحفاظ على "الرحم"

جراحة أجراها فريق طبي بمستشفى الولادة.. فك الْتصاقات وتحديد

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال -بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي- في إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا بأحجام متفاوتة من مريضة، مع الحفاظ على "الرحم".

أجريت العملية، بمشاركة الدكتورة نورة المانع، والدكتورة وجن عسيري؛ حيث تم فك الالتصاقات، وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات؛ ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على "الرحم"، وقد استغرقت العملية زهاء الثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.

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