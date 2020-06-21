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عن اتهام "بولتون" لـ"ترامب" بطلب مساعدة الرئيس الصيني في الانتخابات .."نافارو": مجرد سخف

توعده بمواجهة عواقب إفشاء معلومات سرية للغاية

ذكر المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم (الأحد)، أنه كان داخل القاعة مع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، عندما التقيا، لكنه لم يسمع "ترامب" يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.

وأضاف "نافارو" في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية التلفزيونية، أن "الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد سخف خصوصًا في ظل النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوعد المستشار التجاري، "بولتون" بمواجهة عواقب قد تشمل السجن لاستخدامه معلومات سرية للغاية في كل أقسام الكتاب.

وجدد "نافارو"، وهو من الصقور المعارضين للصين، النزاع بشأن منشأ فيروس كورونا الذي أشعل التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الشهور الأخيرة حتى بعد توقيع أكبر اقتصادين في العالم المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية في يناير الماضي.


واعتبر أن"الفيروس منتج للحزب الشيوعي الصيني، وأن السؤال ما يزال دون إجابة حول ما إذا جرى تطويره عن قصد".

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عن اتهام "بولتون" لـ"ترامب" بطلب مساعدة الرئيس الصيني في الانتخابات .."نافارو": مجرد سخف
سبق

ذكر المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم (الأحد)، أنه كان داخل القاعة مع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، عندما التقيا، لكنه لم يسمع "ترامب" يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.

وأضاف "نافارو" في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية التلفزيونية، أن "الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد سخف خصوصًا في ظل النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوعد المستشار التجاري، "بولتون" بمواجهة عواقب قد تشمل السجن لاستخدامه معلومات سرية للغاية في كل أقسام الكتاب.

وجدد "نافارو"، وهو من الصقور المعارضين للصين، النزاع بشأن منشأ فيروس كورونا الذي أشعل التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الشهور الأخيرة حتى بعد توقيع أكبر اقتصادين في العالم المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية في يناير الماضي.


واعتبر أن"الفيروس منتج للحزب الشيوعي الصيني، وأن السؤال ما يزال دون إجابة حول ما إذا جرى تطويره عن قصد".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:33 PM

عن اتهام "بولتون" لـ"ترامب" بطلب مساعدة الرئيس الصيني في الانتخابات .."نافارو": مجرد سخف

توعده بمواجهة عواقب إفشاء معلومات سرية للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم (الأحد)، أنه كان داخل القاعة مع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، عندما التقيا، لكنه لم يسمع "ترامب" يطلب مساعدة الصين في الفوز بولاية ثانية.

وأضاف "نافارو" في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية التلفزيونية، أن "الزعم المدوي الذي جاء في كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون مجرد سخف خصوصًا في ظل النهج الصارم الذي اتبعه ترامب مع الصين وممارساتها التجارية غير النزيهة"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوعد المستشار التجاري، "بولتون" بمواجهة عواقب قد تشمل السجن لاستخدامه معلومات سرية للغاية في كل أقسام الكتاب.

وجدد "نافارو"، وهو من الصقور المعارضين للصين، النزاع بشأن منشأ فيروس كورونا الذي أشعل التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الشهور الأخيرة حتى بعد توقيع أكبر اقتصادين في العالم المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية في يناير الماضي.


واعتبر أن"الفيروس منتج للحزب الشيوعي الصيني، وأن السؤال ما يزال دون إجابة حول ما إذا جرى تطويره عن قصد".

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