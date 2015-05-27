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"المحيميد" يرفع شكره للقيادة على تعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

أشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه للحرمين.. وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة

رفع الدكتور سعد بن محمد المحيميد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – على قرار مجلس الوزراء تعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأثنى الدكتور المحيميد بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على كبير الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد للحرمين الشريفين، مؤكداً على سعادته بهذه الثقة الكبيرة التي يخدم من خلالها دينه ووطنه عبر الحرمين الشريفين التي تشهد نقلة نوعية على مستوى العمل التنظيمي والعناية الكبيرة والنهضة العمرانية في البقاع المطهرة، وتوفير أعلى وأرقى منظومة تكاملية من الخدمات وكل ما من شأنه رفعة مكانة الحرمين الشريفين، وقاصديهما والعاملين فيهما وتحقيق رسالتهما العالمية.

كما قدم "المحيميد" شكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، على حرصهم ومتابعتهم واهتمامهم بالمسجد الحرام وقاصديه.

وعدّ "المحيميد" الدعم والرعاية الفائقة من لدن ولاة الأمر بالحرمين الشريفين نتاج جهودٍ حثيثةٍ ومتواصلة يقوم عليها حكّام بلادنا الغالية من خلال تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية، لتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لخدمة قاصدي البيت الحرام.

وأشار إلى الجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وما حظي به جهاز الرئاسة من دعم وتمكين للقيادات فيه والدعم الكبير المقدم للعاملين بالمسجد الحرام منه.

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"المحيميد" يرفع شكره للقيادة على تعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام
سبق

رفع الدكتور سعد بن محمد المحيميد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – على قرار مجلس الوزراء تعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأثنى الدكتور المحيميد بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على كبير الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد للحرمين الشريفين، مؤكداً على سعادته بهذه الثقة الكبيرة التي يخدم من خلالها دينه ووطنه عبر الحرمين الشريفين التي تشهد نقلة نوعية على مستوى العمل التنظيمي والعناية الكبيرة والنهضة العمرانية في البقاع المطهرة، وتوفير أعلى وأرقى منظومة تكاملية من الخدمات وكل ما من شأنه رفعة مكانة الحرمين الشريفين، وقاصديهما والعاملين فيهما وتحقيق رسالتهما العالمية.

كما قدم "المحيميد" شكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، على حرصهم ومتابعتهم واهتمامهم بالمسجد الحرام وقاصديه.

وعدّ "المحيميد" الدعم والرعاية الفائقة من لدن ولاة الأمر بالحرمين الشريفين نتاج جهودٍ حثيثةٍ ومتواصلة يقوم عليها حكّام بلادنا الغالية من خلال تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية، لتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لخدمة قاصدي البيت الحرام.

وأشار إلى الجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وما حظي به جهاز الرئاسة من دعم وتمكين للقيادات فيه والدعم الكبير المقدم للعاملين بالمسجد الحرام منه.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:11 PM

"المحيميد" يرفع شكره للقيادة على تعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

أشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه للحرمين.. وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الدكتور سعد بن محمد المحيميد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – على قرار مجلس الوزراء تعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأثنى الدكتور المحيميد بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على كبير الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد للحرمين الشريفين، مؤكداً على سعادته بهذه الثقة الكبيرة التي يخدم من خلالها دينه ووطنه عبر الحرمين الشريفين التي تشهد نقلة نوعية على مستوى العمل التنظيمي والعناية الكبيرة والنهضة العمرانية في البقاع المطهرة، وتوفير أعلى وأرقى منظومة تكاملية من الخدمات وكل ما من شأنه رفعة مكانة الحرمين الشريفين، وقاصديهما والعاملين فيهما وتحقيق رسالتهما العالمية.

كما قدم "المحيميد" شكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، على حرصهم ومتابعتهم واهتمامهم بالمسجد الحرام وقاصديه.

وعدّ "المحيميد" الدعم والرعاية الفائقة من لدن ولاة الأمر بالحرمين الشريفين نتاج جهودٍ حثيثةٍ ومتواصلة يقوم عليها حكّام بلادنا الغالية من خلال تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية، لتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لخدمة قاصدي البيت الحرام.

وأشار إلى الجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وما حظي به جهاز الرئاسة من دعم وتمكين للقيادات فيه والدعم الكبير المقدم للعاملين بالمسجد الحرام منه.

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