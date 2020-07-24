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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ10 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحُب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظات: (يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحُب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظات: (يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:15 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحُب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظات: (يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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