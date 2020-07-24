"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ10 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحُب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظات: (يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.