النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالعزيز بن سلمان" يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي بمجال الطاقة المتجددة

ولي عهد أبو ظبي استقبله وهنأه بتعيينه وزيراً للطاقة.. وناقشا أوجه التعاون المشترك

قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بزيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، حيث اطلع خلال الزيارة على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.

وتفصيلاً، استمع الأمير عبد العزيز بن سلمان لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وخلال الزيارة، تفقد خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة للمستفيدين من بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني، و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس قصر البحر في أبوظبي اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للطاقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وناقشا أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

وحضر الاستقبال الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الإمارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالعزيز بن سلمان" يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي بمجال الطاقة المتجددة
سبق

قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بزيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، حيث اطلع خلال الزيارة على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.

وتفصيلاً، استمع الأمير عبد العزيز بن سلمان لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وخلال الزيارة، تفقد خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة للمستفيدين من بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني، و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس قصر البحر في أبوظبي اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للطاقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وناقشا أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

وحضر الاستقبال الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الإمارات.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:35 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:43 AM

"عبدالعزيز بن سلمان" يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي بمجال الطاقة المتجددة

ولي عهد أبو ظبي استقبله وهنأه بتعيينه وزيراً للطاقة.. وناقشا أوجه التعاون المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
0
4,436

قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بزيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، حيث اطلع خلال الزيارة على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.

وتفصيلاً، استمع الأمير عبد العزيز بن سلمان لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وخلال الزيارة، تفقد خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة للمستفيدين من بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني، و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس قصر البحر في أبوظبي اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للطاقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وناقشا أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

وحضر الاستقبال الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الإمارات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,171
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,629
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,007

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة