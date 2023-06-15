فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات
سجلت فرنسا تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات.
وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان: إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تَراجع بواقع 28 شخصًا؛ ليصل إلى 10881، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869.
ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدًا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي؛ فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءًا من 1 يوليو.
فرنسا
فيروس كورونا الجديد
فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-15
سجلت فرنسا تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات.
وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان: إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تَراجع بواقع 28 شخصًا؛ ليصل إلى 10881، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869.
ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدًا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي؛ فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءًا من 1 يوليو.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
08:24 AM
فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات
سجلت فرنسا تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات.
وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان: إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تَراجع بواقع 28 شخصًا؛ ليصل إلى 10881، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869.
ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدًا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي؛ فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءًا من 1 يوليو.