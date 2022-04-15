لتنمية المهارات .. "تعليم الرياض" تُطلق ملتقى الإرشاد الطلابي"إشراق" عن بُعد

يدعم أولياء الأمور والأسر ويوعيهم للقيام بواجبهم تجاه أبنائهم خلال هذه الأوضاع

تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي والإرشادي ملتقى الإرشاد الطلابي «إشراق» الذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنين بـ "تعليم الرياض" - عن بُعد - خلال الفترة 26 - 30 من شعبان الجاري ويستهدف أكثر من 500 مشارك من الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ قائلاً: إن البرنامج يأتي بهدف تنمية مهارات الطلاب النفسية والاجتماعية والتربوية وزيادة مستوى المرونة لديهم، ودعم أولياء الأمور والأسر وتوعيتهم للقيام بواجبهم تجاه أبنائهم خلال هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية الراهنة التي يعيشونها وما تشهده من إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من ظاهرة تفشي وباء كورونا.

من جهته، بيّن مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيّل؛ أن لقاءات البرنامج وأنشطته ستنطلق يومياً عند الساعة التاسعة مساءً، وعلى مدى خمسة أيام عبر برنامج «zoom»؛ مشيراً إلى أنه سيُقام في اليوم الأول لقاء للدكتور علي المقيطيب؛ مع لأولياء الأمور بعنوان "الأسرة وقت الأزمات"، وفي اليوم الثاني ورشة بعنوان "تنمية مهارات حل المشكلات" للطلاب يقدمها علي الأسمري؛ أما في اليوم الثالث فيقدم عبدالعزيز السعدون؛ للطلاب ورشة "المهارات الفعالة للاستذكار"، فيما يلتقي في اليوم الرابع الدكتور متعب الرشود؛ أولياء الأمور في لقاء بعنوان "الحوار الأسري"، ويختتم البرنامج بدورة "تنمية مهارات إدارة الوقت" للطلاب من تقديم محمد الرشود.