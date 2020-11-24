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قرّر بناء مسكن وتعاقد مع المقاول ثم كانت المفاجأة.. هذا ما حدث مع مواطن بالمهد

لديه مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع.. "الأمر تسبّب لي في ضرر كبير"

فوجئ مواطن من محافظة مهد الذهب في أثناء حفر الأرض التابعة له من أجل تعميرها سكناً له، بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، ليتوجه إلى الشركة السعودية للكهرباء إلا أن الحلول أصبحت في مهب الريح على الرغم من طرق كل الأبواب.

وتفصيلاً، قال المتضرر عبدالمحسن المطيري: "عند رغبتي في بناء مسكن لأبنائي في الأرض الواقعة بمخطط رقم 6 الممنوح للمواطنين من قِبل البلدية؛ قمت بكتابة عقد مع المقاول الذي بدأ بالعمل ثم فوجئت بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، حيث تقدمت لشركة الكهرباء مرات عدة وتم إغلاق الشكوى على الرغم من أنني مازلت متضرراً.

وأضاف: "لدي مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع وأثبتت وجود كيبل يعيق البناء، وقد تسبب هذا الأمر في ضرر كبير لي؛ كون هناك عقد مع مقاول، فضلاً عن تعثر التعمير".

محافظة مهد الذهب كيبل ضغط منخفض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرّر بناء مسكن وتعاقد مع المقاول ثم كانت المفاجأة.. هذا ما حدث مع مواطن بالمهد
سبق

فوجئ مواطن من محافظة مهد الذهب في أثناء حفر الأرض التابعة له من أجل تعميرها سكناً له، بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، ليتوجه إلى الشركة السعودية للكهرباء إلا أن الحلول أصبحت في مهب الريح على الرغم من طرق كل الأبواب.

وتفصيلاً، قال المتضرر عبدالمحسن المطيري: "عند رغبتي في بناء مسكن لأبنائي في الأرض الواقعة بمخطط رقم 6 الممنوح للمواطنين من قِبل البلدية؛ قمت بكتابة عقد مع المقاول الذي بدأ بالعمل ثم فوجئت بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، حيث تقدمت لشركة الكهرباء مرات عدة وتم إغلاق الشكوى على الرغم من أنني مازلت متضرراً.

وأضاف: "لدي مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع وأثبتت وجود كيبل يعيق البناء، وقد تسبب هذا الأمر في ضرر كبير لي؛ كون هناك عقد مع مقاول، فضلاً عن تعثر التعمير".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:14 PM

قرّر بناء مسكن وتعاقد مع المقاول ثم كانت المفاجأة.. هذا ما حدث مع مواطن بالمهد

لديه مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع.. "الأمر تسبّب لي في ضرر كبير"

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خالد الشاماني - الرياض
3
1,380

فوجئ مواطن من محافظة مهد الذهب في أثناء حفر الأرض التابعة له من أجل تعميرها سكناً له، بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، ليتوجه إلى الشركة السعودية للكهرباء إلا أن الحلول أصبحت في مهب الريح على الرغم من طرق كل الأبواب.

وتفصيلاً، قال المتضرر عبدالمحسن المطيري: "عند رغبتي في بناء مسكن لأبنائي في الأرض الواقعة بمخطط رقم 6 الممنوح للمواطنين من قِبل البلدية؛ قمت بكتابة عقد مع المقاول الذي بدأ بالعمل ثم فوجئت بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، حيث تقدمت لشركة الكهرباء مرات عدة وتم إغلاق الشكوى على الرغم من أنني مازلت متضرراً.

وأضاف: "لدي مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع وأثبتت وجود كيبل يعيق البناء، وقد تسبب هذا الأمر في ضرر كبير لي؛ كون هناك عقد مع مقاول، فضلاً عن تعثر التعمير".

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