الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقي

في افتتاح الدوري السبت المقبل

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.



واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.