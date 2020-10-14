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الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقي

في افتتاح الدوري السبت المقبل

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.


واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقي
سبق

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.


واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:30 PM

الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقي

في افتتاح الدوري السبت المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.


واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.

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