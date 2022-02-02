أمانة الطائف تنفّذ حملات رقابية على مشاغل التزيين والتجميل النسائية

لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى

نفّذت فرق الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية في أمانة الطائف، جولات رقابية ميدانية على مشاغل التزيين والتجميل النسائية، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى، والتزامها بتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، وعدم تقديم خدمات خارج نطاق الترخيص البلدي.

وقالت الأمانة: البرنامج الرقابي شمل أكثر من 60 مشغلًا ومركزًا للتجميل، حيث رصدت الفرق امتثال عديد من هذه المرافق باللوائح والتعليمات البلدية، والتقيد بالاشتراطات الصحية، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، وتطبيق التباعد الجسدي بأماكن الانتظار، كما ضبطت تجاوزات صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وعدم وجود تواريخ انتهاء لبعض المواد المستخدمة في التجميل، مع تدني مستوى أساليب حفظ وتخزين المواد.

وبيّنت أن الجولات المتخصصة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمراكز وتطبيقها للاشتراطات بما يضمن سلامة المستفيدين، مشيرة إلى أن البرامج الرقابية مستمرة على الأنشطة والمرافق التجارية كافة، من خلال جولات الفرق الرقابية للبلديات الفرعية، والإدارات الإشرافية.