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الشمس قريبة وجميلة .. "المسند": استقرار عام في الأجواء عدا هذه المناطق

أكد على تأثير الكتلة الباردة فيما نوهت "الأرصاد" عن سحب وغبار ورياح

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة من الاستقرار الجوي تسود أجواء المملكة ما عدا مناطق عدة قد تتشكّل فيها السحب وتهطل الأمطار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء #السعودية، وقد تُستثنى أجزاءٌ من مناطق #مكة #عسير #الباحة، فقد تتشكّل السحب وتهطل بعض الأمطار المتفرقة.

وأضاف: "تكون #الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب #الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب جميلاً كبيراً ومختلفاً عن شمس فصل #الصيف، والفرق في المسافة بين فصلَي #الشتاء والصيف نحو 5 ملايين كم (بمعنى أن الأرض أقرب في الشتاء إلى الشمس، وميل محورها هو المتسبّب في شدة الحر والبرد وليست المسافة).

وتابع: "عادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قُبيل العصر (ما بين الساعة 2 - 4م)،بينما درجة الحرارة الصغرى قُبيل الشروق (هذا في الغالب)".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

حالة الطقس الاستقرار الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشمس قريبة وجميلة .. "المسند": استقرار عام في الأجواء عدا هذه المناطق
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة من الاستقرار الجوي تسود أجواء المملكة ما عدا مناطق عدة قد تتشكّل فيها السحب وتهطل الأمطار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء #السعودية، وقد تُستثنى أجزاءٌ من مناطق #مكة #عسير #الباحة، فقد تتشكّل السحب وتهطل بعض الأمطار المتفرقة.

وأضاف: "تكون #الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب #الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب جميلاً كبيراً ومختلفاً عن شمس فصل #الصيف، والفرق في المسافة بين فصلَي #الشتاء والصيف نحو 5 ملايين كم (بمعنى أن الأرض أقرب في الشتاء إلى الشمس، وميل محورها هو المتسبّب في شدة الحر والبرد وليست المسافة).

وتابع: "عادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قُبيل العصر (ما بين الساعة 2 - 4م)،بينما درجة الحرارة الصغرى قُبيل الشروق (هذا في الغالب)".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:48 AM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:01 AM

الشمس قريبة وجميلة .. "المسند": استقرار عام في الأجواء عدا هذه المناطق

أكد على تأثير الكتلة الباردة فيما نوهت "الأرصاد" عن سحب وغبار ورياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة من الاستقرار الجوي تسود أجواء المملكة ما عدا مناطق عدة قد تتشكّل فيها السحب وتهطل الأمطار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء #السعودية، وقد تُستثنى أجزاءٌ من مناطق #مكة #عسير #الباحة، فقد تتشكّل السحب وتهطل بعض الأمطار المتفرقة.

وأضاف: "تكون #الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب #الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب جميلاً كبيراً ومختلفاً عن شمس فصل #الصيف، والفرق في المسافة بين فصلَي #الشتاء والصيف نحو 5 ملايين كم (بمعنى أن الأرض أقرب في الشتاء إلى الشمس، وميل محورها هو المتسبّب في شدة الحر والبرد وليست المسافة).

وتابع: "عادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قُبيل العصر (ما بين الساعة 2 - 4م)،بينما درجة الحرارة الصغرى قُبيل الشروق (هذا في الغالب)".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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