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أمير عسير يُكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء مهامه الميدانية

لاحظ إتقانه في عمله أثناء إحدى جولاته اليومية المفاجئة

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، رجل الأمن الوكيل رقيب علي بن ظافر البشري من الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديراً لتميزه في أداء مهام عمله الميدانية، وذلك بمقر الغرفة في إمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، كان أمير منطقة عسير قد لاحظ في إحدى جولاته اليومية المفاجئة إتقان رجل الأمن في أداء عمله وحيوية تفاعله مع الميدان، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة جراء ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن كل مخلص ومبادر ومتقن في تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأنظمة سيكون من حقه علينا جميعاً التكريم والتقدير، إذ إنه من غير الممكن أن لا يكرم أي شخص يقوم بعمله بتميز وأمانة ومسؤولية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول أمير عسير الأمير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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أمير عسير يُكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء مهامه الميدانية
سبق

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، رجل الأمن الوكيل رقيب علي بن ظافر البشري من الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديراً لتميزه في أداء مهام عمله الميدانية، وذلك بمقر الغرفة في إمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، كان أمير منطقة عسير قد لاحظ في إحدى جولاته اليومية المفاجئة إتقان رجل الأمن في أداء عمله وحيوية تفاعله مع الميدان، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة جراء ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن كل مخلص ومبادر ومتقن في تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأنظمة سيكون من حقه علينا جميعاً التكريم والتقدير، إذ إنه من غير الممكن أن لا يكرم أي شخص يقوم بعمله بتميز وأمانة ومسؤولية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:35 PM

أمير عسير يُكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء مهامه الميدانية

لاحظ إتقانه في عمله أثناء إحدى جولاته اليومية المفاجئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، رجل الأمن الوكيل رقيب علي بن ظافر البشري من الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديراً لتميزه في أداء مهام عمله الميدانية، وذلك بمقر الغرفة في إمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، كان أمير منطقة عسير قد لاحظ في إحدى جولاته اليومية المفاجئة إتقان رجل الأمن في أداء عمله وحيوية تفاعله مع الميدان، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة جراء ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن كل مخلص ومبادر ومتقن في تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأنظمة سيكون من حقه علينا جميعاً التكريم والتقدير، إذ إنه من غير الممكن أن لا يكرم أي شخص يقوم بعمله بتميز وأمانة ومسؤولية.

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