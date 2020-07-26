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مطار دبي: "شهادة سلبية كورونا" شرط أساسي للقادمين والمغادرين وعلى نفقتهم

يبدأ التنفيذ أول أغسطس

أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه على جميع القادمين إلى مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول، فيما يعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.

وأظهر تحديث جديد للإجراءات على الموقع الالكتروني لمطارات دبي أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترا، فيما يتعين على جميع الركاب بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حمل شهادة "كوفيد-19" سلبية.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إنه يجب أن تكون شهادة الـ PCR السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، وقد يُطلب من بعض الركاب إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

دبي مطارات دبي

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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مطار دبي: "شهادة سلبية كورونا" شرط أساسي للقادمين والمغادرين وعلى نفقتهم
سبق

أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه على جميع القادمين إلى مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول، فيما يعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.

وأظهر تحديث جديد للإجراءات على الموقع الالكتروني لمطارات دبي أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترا، فيما يتعين على جميع الركاب بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حمل شهادة "كوفيد-19" سلبية.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إنه يجب أن تكون شهادة الـ PCR السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، وقد يُطلب من بعض الركاب إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
03:16 PM

مطار دبي: "شهادة سلبية كورونا" شرط أساسي للقادمين والمغادرين وعلى نفقتهم

يبدأ التنفيذ أول أغسطس

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,930

أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه على جميع القادمين إلى مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول، فيما يعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.

وأظهر تحديث جديد للإجراءات على الموقع الالكتروني لمطارات دبي أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترا، فيما يتعين على جميع الركاب بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حمل شهادة "كوفيد-19" سلبية.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إنه يجب أن تكون شهادة الـ PCR السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، وقد يُطلب من بعض الركاب إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

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