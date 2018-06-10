النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا تسجل 27 إصابة بكورونا وحالة شفاء واحدة

منها 21 مخالطة و3 جديدة وواحدة قادمة من الجنوب

سجلت ليبيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وحالة شفاء واحدة عائدة من السفر.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم الثلاثاء 540 عينة، من بينها 27 عينة موجبة، وحالة شفاء واحدة لإصابة سابقة؛ مبينًا أن 21 حالة مخالطة وثلاث حالات جديدة، وحالة قادمة من الجنوب، وحالتان عائدتان من السفر.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا تسجل 27 إصابة بكورونا وحالة شفاء واحدة
سبق

سجلت ليبيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وحالة شفاء واحدة عائدة من السفر.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم الثلاثاء 540 عينة، من بينها 27 عينة موجبة، وحالة شفاء واحدة لإصابة سابقة؛ مبينًا أن 21 حالة مخالطة وثلاث حالات جديدة، وحالة قادمة من الجنوب، وحالتان عائدتان من السفر.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:10 AM

ليبيا تسجل 27 إصابة بكورونا وحالة شفاء واحدة

منها 21 مخالطة و3 جديدة وواحدة قادمة من الجنوب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
99

سجلت ليبيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وحالة شفاء واحدة عائدة من السفر.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم الثلاثاء 540 عينة، من بينها 27 عينة موجبة، وحالة شفاء واحدة لإصابة سابقة؛ مبينًا أن 21 حالة مخالطة وثلاث حالات جديدة، وحالة قادمة من الجنوب، وحالتان عائدتان من السفر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,076

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة