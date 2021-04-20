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"النصر" يسقط في فخ التعادل أمام "فولاد"

في الجولة 3 من دوري أبطال آسيا

فشل النصر مساء اليوم في تحقيق الفوز على فولاد الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان فولاد هو البادئ بالتسجيل.

جاء هدف فولاد في الدقيقة 51 من عمر المباراة إثر خطأ مشترك بين الحارس وليد عبد الله ومدافعه عبدالإله العمري.

في الدقيقة 69 أبى محترف النصر، البرازيلي بيتروس إلا أن يعدّل النتيجة بهدف التعادل لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 5 كما ارتفع رصيد فولاد هو الآخر للرصيد نفسه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يسقط في فخ التعادل أمام "فولاد"
سبق

فشل النصر مساء اليوم في تحقيق الفوز على فولاد الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان فولاد هو البادئ بالتسجيل.

جاء هدف فولاد في الدقيقة 51 من عمر المباراة إثر خطأ مشترك بين الحارس وليد عبد الله ومدافعه عبدالإله العمري.

في الدقيقة 69 أبى محترف النصر، البرازيلي بيتروس إلا أن يعدّل النتيجة بهدف التعادل لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 5 كما ارتفع رصيد فولاد هو الآخر للرصيد نفسه.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:12 PM

"النصر" يسقط في فخ التعادل أمام "فولاد"

في الجولة 3 من دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
1,391

فشل النصر مساء اليوم في تحقيق الفوز على فولاد الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان فولاد هو البادئ بالتسجيل.

جاء هدف فولاد في الدقيقة 51 من عمر المباراة إثر خطأ مشترك بين الحارس وليد عبد الله ومدافعه عبدالإله العمري.

في الدقيقة 69 أبى محترف النصر، البرازيلي بيتروس إلا أن يعدّل النتيجة بهدف التعادل لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 5 كما ارتفع رصيد فولاد هو الآخر للرصيد نفسه.

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