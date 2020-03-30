إحصائيات كورونا .. أكثر من 723 ألف إصابة في 177 دولة

"وورلد ميترز": تعافى منهم 152 ألفاً بينما تُوفي نحو 34 ألفاً

حتى صباح 30 مارس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في أكثر من 177 دولة ومنطقة في العالم أكثر من 723 ألف حالة، تعافى منهم نحو 152 ألفاً، بينما توفي نحو 34 ألفاً آخرين، وفقاً لموقع "وورلد ميترز إنفو" للإحصائيات.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء الفيروس، أصبحت إيطاليا هي الأكثر تضرراً الآن مع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، تلتها إسبانيا بنحو 7 آلاف حالة وفاة.

وعلى صعيد الإصابات، حلت الولايات المتحدة أولى بأكثر من 142 ألف إصابة، وتلتها إيطاليا بنحو 97 ألف إصابة، ثم الصين بنحو 82 ألف إصابة، فإسبانيا بأكثر من 80 ألف إصابة.

يُشار إلى أن عديداً من الذين ماتوا من جرّاء إصابتهم بعدوى كوفيد-19 كانوا يعانون ظروفاً صحية كامنة، مع العلم أنه تم تسجيل نحو 152 ألف شخص على أنهم تعافوا من فيروس كورونا.