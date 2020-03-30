النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحصائيات كورونا .. أكثر من 723 ألف إصابة في 177 دولة

"وورلد ميترز": تعافى منهم 152 ألفاً بينما تُوفي نحو 34 ألفاً

حتى صباح 30 مارس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في أكثر من 177 دولة ومنطقة في العالم أكثر من 723 ألف حالة، تعافى منهم نحو 152 ألفاً، بينما توفي نحو 34 ألفاً آخرين، وفقاً لموقع "وورلد ميترز إنفو" للإحصائيات.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء الفيروس، أصبحت إيطاليا هي الأكثر تضرراً الآن مع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، تلتها إسبانيا بنحو 7 آلاف حالة وفاة.

وعلى صعيد الإصابات، حلت الولايات المتحدة أولى بأكثر من 142 ألف إصابة، وتلتها إيطاليا بنحو 97 ألف إصابة، ثم الصين بنحو 82 ألف إصابة، فإسبانيا بأكثر من 80 ألف إصابة.

يُشار إلى أن عديداً من الذين ماتوا من جرّاء إصابتهم بعدوى كوفيد-19 كانوا يعانون ظروفاً صحية كامنة، مع العلم أنه تم تسجيل نحو 152 ألف شخص على أنهم تعافوا من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إحصائيات كورونا .. أكثر من 723 ألف إصابة في 177 دولة
سبق

حتى صباح 30 مارس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في أكثر من 177 دولة ومنطقة في العالم أكثر من 723 ألف حالة، تعافى منهم نحو 152 ألفاً، بينما توفي نحو 34 ألفاً آخرين، وفقاً لموقع "وورلد ميترز إنفو" للإحصائيات.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء الفيروس، أصبحت إيطاليا هي الأكثر تضرراً الآن مع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، تلتها إسبانيا بنحو 7 آلاف حالة وفاة.

وعلى صعيد الإصابات، حلت الولايات المتحدة أولى بأكثر من 142 ألف إصابة، وتلتها إيطاليا بنحو 97 ألف إصابة، ثم الصين بنحو 82 ألف إصابة، فإسبانيا بأكثر من 80 ألف إصابة.

يُشار إلى أن عديداً من الذين ماتوا من جرّاء إصابتهم بعدوى كوفيد-19 كانوا يعانون ظروفاً صحية كامنة، مع العلم أنه تم تسجيل نحو 152 ألف شخص على أنهم تعافوا من فيروس كورونا.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:02 AM

إحصائيات كورونا .. أكثر من 723 ألف إصابة في 177 دولة

"وورلد ميترز": تعافى منهم 152 ألفاً بينما تُوفي نحو 34 ألفاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
420

حتى صباح 30 مارس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في أكثر من 177 دولة ومنطقة في العالم أكثر من 723 ألف حالة، تعافى منهم نحو 152 ألفاً، بينما توفي نحو 34 ألفاً آخرين، وفقاً لموقع "وورلد ميترز إنفو" للإحصائيات.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء الفيروس، أصبحت إيطاليا هي الأكثر تضرراً الآن مع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، تلتها إسبانيا بنحو 7 آلاف حالة وفاة.

وعلى صعيد الإصابات، حلت الولايات المتحدة أولى بأكثر من 142 ألف إصابة، وتلتها إيطاليا بنحو 97 ألف إصابة، ثم الصين بنحو 82 ألف إصابة، فإسبانيا بأكثر من 80 ألف إصابة.

يُشار إلى أن عديداً من الذين ماتوا من جرّاء إصابتهم بعدوى كوفيد-19 كانوا يعانون ظروفاً صحية كامنة، مع العلم أنه تم تسجيل نحو 152 ألف شخص على أنهم تعافوا من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,729
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة