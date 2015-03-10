"مشرفات" يُناشدن بمساواتهن بالمعلمات في قرار التعليق: نداوم بلا فائدة

قلن: لرعاية أولادنا ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم

طالبت عدد من المشرفات التربويات، بمساواتهن بالمعلمات في تعليق الدراسة؛ لأجل رعاية أولادهن ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم في الفترة الصباحية.

وشددت المشرفات على الحاجة الماسّة للقائهن مع أولادهن من طلاب وطالبات في المنزل؛ مشيرات إلى خطر بقاء الأطفال الصغار في المنزل دون رعاية، إضافة إلى تزامن بث قنوات التعليم للدروس التعليمية مع دوامهن الصباحي.

ولَفَتن إلى أن دوامهن في ظل إغلاق المدارس وغياب المعلمات لا فائدة منه؛ لا سيما وأن الوزارة قامت مشكورة بتفعيل التدريس عن بُعد، والدروس المُعَدة مركزيًّا من قِبَل الوزارة لتشمل جميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وناشدن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر في معاناتهن، والتوجيه بمساواتهن بالمعلمات لرعاية أولادهن ومتابعة دروسهم عبر القنوات التي تبث في الفترة الصباحية.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت 15 قناة للطلاب والطالبات، تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء، أصبح دور الأسرة مُهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية؛ حتى يتم رفع تعليق الدراسة.