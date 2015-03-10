النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشرفات" يُناشدن بمساواتهن بالمعلمات في قرار التعليق: نداوم بلا فائدة

قلن: لرعاية أولادنا ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم

طالبت عدد من المشرفات التربويات، بمساواتهن بالمعلمات في تعليق الدراسة؛ لأجل رعاية أولادهن ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم في الفترة الصباحية.

وشددت المشرفات على الحاجة الماسّة للقائهن مع أولادهن من طلاب وطالبات في المنزل؛ مشيرات إلى خطر بقاء الأطفال الصغار في المنزل دون رعاية، إضافة إلى تزامن بث قنوات التعليم للدروس التعليمية مع دوامهن الصباحي.

ولَفَتن إلى أن دوامهن في ظل إغلاق المدارس وغياب المعلمات لا فائدة منه؛ لا سيما وأن الوزارة قامت مشكورة بتفعيل التدريس عن بُعد، والدروس المُعَدة مركزيًّا من قِبَل الوزارة لتشمل جميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وناشدن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر في معاناتهن، والتوجيه بمساواتهن بالمعلمات لرعاية أولادهن ومتابعة دروسهم عبر القنوات التي تبث في الفترة الصباحية.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت 15 قناة للطلاب والطالبات، تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء، أصبح دور الأسرة مُهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية؛ حتى يتم رفع تعليق الدراسة.

وزارة التعليم تعليق الدراسة مشرفات تربويات

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
"مشرفات" يُناشدن بمساواتهن بالمعلمات في قرار التعليق: نداوم بلا فائدة
سبق

طالبت عدد من المشرفات التربويات، بمساواتهن بالمعلمات في تعليق الدراسة؛ لأجل رعاية أولادهن ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم في الفترة الصباحية.

وشددت المشرفات على الحاجة الماسّة للقائهن مع أولادهن من طلاب وطالبات في المنزل؛ مشيرات إلى خطر بقاء الأطفال الصغار في المنزل دون رعاية، إضافة إلى تزامن بث قنوات التعليم للدروس التعليمية مع دوامهن الصباحي.

ولَفَتن إلى أن دوامهن في ظل إغلاق المدارس وغياب المعلمات لا فائدة منه؛ لا سيما وأن الوزارة قامت مشكورة بتفعيل التدريس عن بُعد، والدروس المُعَدة مركزيًّا من قِبَل الوزارة لتشمل جميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وناشدن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر في معاناتهن، والتوجيه بمساواتهن بالمعلمات لرعاية أولادهن ومتابعة دروسهم عبر القنوات التي تبث في الفترة الصباحية.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت 15 قناة للطلاب والطالبات، تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء، أصبح دور الأسرة مُهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية؛ حتى يتم رفع تعليق الدراسة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:18 AM

"مشرفات" يُناشدن بمساواتهن بالمعلمات في قرار التعليق: نداوم بلا فائدة

قلن: لرعاية أولادنا ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
9
1,739

طالبت عدد من المشرفات التربويات، بمساواتهن بالمعلمات في تعليق الدراسة؛ لأجل رعاية أولادهن ومتابعة دروسهم الافتراضية التي تبثها وزارة التعليم في الفترة الصباحية.

وشددت المشرفات على الحاجة الماسّة للقائهن مع أولادهن من طلاب وطالبات في المنزل؛ مشيرات إلى خطر بقاء الأطفال الصغار في المنزل دون رعاية، إضافة إلى تزامن بث قنوات التعليم للدروس التعليمية مع دوامهن الصباحي.

ولَفَتن إلى أن دوامهن في ظل إغلاق المدارس وغياب المعلمات لا فائدة منه؛ لا سيما وأن الوزارة قامت مشكورة بتفعيل التدريس عن بُعد، والدروس المُعَدة مركزيًّا من قِبَل الوزارة لتشمل جميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وناشدن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، النظر في معاناتهن، والتوجيه بمساواتهن بالمعلمات لرعاية أولادهن ومتابعة دروسهم عبر القنوات التي تبث في الفترة الصباحية.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت 15 قناة للطلاب والطالبات، تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء، أصبح دور الأسرة مُهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية؛ حتى يتم رفع تعليق الدراسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,201
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,207
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,279

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة