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حصيلة "كورونا" في العالم.. 13.19 مليون مصاب و572.945 وفاة

أمريكا تتصدر الدول المنكوبة تليها البرازيل

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 13.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 572.945 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسُجِلت إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 135448 حالة وفاة وثلاثة ملايين و384028 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 72833 حالة وفاة ومليون و884967 حالة إصابة، فيما احتلت الهند المركز الثالث مسجلة 23727 حالة وفاة و906752 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11614 حالة وفاة و739947 حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة "كورونا" في العالم.. 13.19 مليون مصاب و572.945 وفاة
سبق

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 13.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 572.945 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسُجِلت إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 135448 حالة وفاة وثلاثة ملايين و384028 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 72833 حالة وفاة ومليون و884967 حالة إصابة، فيما احتلت الهند المركز الثالث مسجلة 23727 حالة وفاة و906752 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11614 حالة وفاة و739947 حالة إصابة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:59 PM

حصيلة "كورونا" في العالم.. 13.19 مليون مصاب و572.945 وفاة

أمريكا تتصدر الدول المنكوبة تليها البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 13.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 572.945 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسُجِلت إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 135448 حالة وفاة وثلاثة ملايين و384028 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 72833 حالة وفاة ومليون و884967 حالة إصابة، فيما احتلت الهند المركز الثالث مسجلة 23727 حالة وفاة و906752 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11614 حالة وفاة و739947 حالة إصابة.

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