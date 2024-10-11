3 إصابات ووفاة بـ"كورونا" حصيلة الـ 24 ساعات الماضية بالطائف
سجلت حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة
سجلت الطائف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10,943 إصابة، والوفيات 212 وفاه منذُ بدء الجائحة.
وسجلت "الطائف" حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة تعافِ، في الوقت الذي ظلت فيه الحالات النشطة عند 132 حالة، لازالوا جميعًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
فيروس كورونا الجديد
3 إصابات ووفاة بـ"كورونا" حصيلة الـ 24 ساعات الماضية بالطائف
فهد العتيبي
سبق
2020-10-11
سجلت الطائف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10,943 إصابة، والوفيات 212 وفاه منذُ بدء الجائحة.
وسجلت "الطائف" حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة تعافِ، في الوقت الذي ظلت فيه الحالات النشطة عند 132 حالة، لازالوا جميعًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
06:33 PM
3 إصابات ووفاة بـ"كورونا" حصيلة الـ 24 ساعات الماضية بالطائف
سجلت حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة
سجلت الطائف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10,943 إصابة، والوفيات 212 وفاه منذُ بدء الجائحة.
وسجلت "الطائف" حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة تعافِ، في الوقت الذي ظلت فيه الحالات النشطة عند 132 حالة، لازالوا جميعًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.