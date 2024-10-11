3 إصابات ووفاة بـ"كورونا" حصيلة الـ 24 ساعات الماضية بالطائف

سجلت حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة

سجلت الطائف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10,943 إصابة، والوفيات 212 وفاه منذُ بدء الجائحة.

وسجلت "الطائف" حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة تعافِ، في الوقت الذي ظلت فيه الحالات النشطة عند 132 حالة، لازالوا جميعًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.