فيديو مروع.. شاهد ما حدث بعد 4 ثوان فقط من مرور الشاحنة

لماذا فعلها السائق رغم التعليمات؟

في أحد شوارع مدينة جيهان أباد، شمالي الهند، خاطر سائق شاحنة بحياته وسيارته، حين مر بالشاحنة أمام منزل مكون من طابقين، وبعد 4 ثوان فقط، سقط المنزل بالكامل على الطريق.

وحسب موقع "ايتم فيكس" للفيديو، وقع الحادث يوم 26 مايو الجاري، في مدينة جيهان أباد، بولاية بيهار شمالي الهند.

ويظهر الفيديو المروع، شاحنة تمر على طريق خال من السيارات، وعند الثانية 4 مرت الشاحنة أمام منزل مكون من طابقين، في عمق اللقطة نشاهد حشداً من الناس والسيارات يقفون بعيداً عن المنزل في انتظار انهياره، لكن يبدو أن سائق الشاحنة خالف التعليمات ومر أمام المنزل.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية، أن السلطات قامت بإخلاء المنزل قبل انهياره، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين السكان.

وفي نهاية الفيديو، يبقى التساؤل: لماذا خاطر السائق بالمرور رغم التعليمات؟ وماذا لو تأخر 4 ثوان؟