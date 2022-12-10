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خلال يومين.. "الإسكان" تفتح الحجز على 2000 وحدة سكنية في جدة

‏‫أسعارها تبدأ من 370 ألفاً وتقع بالقرب من "شارع التحلية"

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاسكان ستبدأ خلال اليومين المقبلين إجراءات الحجز لعدد 2000 وحدة سكنية متنوعة في محافظة جدة، وذلك في أولى مشاريعها على مستوى المحافظة ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستطلق أولى معارضها في جدة أمام المستفيدين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات من برنامج "سكني" لهذا العام، حيث ستتم دعوتهم عبر رسائل نصية تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة، فيما كشفت المصادر أن الوحدات تمتاز بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال.

ويأتي هذا المشروع الذي يتوقع اكتمال حجزه خلال فترة قياسية، تزامنا مع سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية في جميع مناطق المملكة، تشمل المشاريع للجاهزة للتسليم وكذلك مشاريع البيع على الخارطة بالشراكة نع المطورين والتي يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد مع المطورين، حيث أطلقت الوزارة منذ إطلاق برنامج "سكني" حتى الآن، معارض الحجز والمعاينة لأكثر من 2300 وحدة سكنية جاهزة، ونحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي". ويتواصل اطلاق المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة للايفاء بالطلب على الدعم السكني في جميع المناطق.

ويمثل معرض الحجز لإسكان جدة باكورة المشاريع السكنية على مستوى المحافظة، حيث يتوقع أن تحظى بآلاف الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة تتنوع بين الفلل المستقلة والشقق والفلل المتلاصقة أو ما يُعرف بـ"التاون هاوس"، فضلاً عن المنتجات الأخرى التي تم تخصيصها للمستفيدين من برنامج "سكني" خلال الفترة الماضية وتشمل الأراضي والقروض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال يومين.. "الإسكان" تفتح الحجز على 2000 وحدة سكنية في جدة
سبق

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاسكان ستبدأ خلال اليومين المقبلين إجراءات الحجز لعدد 2000 وحدة سكنية متنوعة في محافظة جدة، وذلك في أولى مشاريعها على مستوى المحافظة ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستطلق أولى معارضها في جدة أمام المستفيدين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات من برنامج "سكني" لهذا العام، حيث ستتم دعوتهم عبر رسائل نصية تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة، فيما كشفت المصادر أن الوحدات تمتاز بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال.

ويأتي هذا المشروع الذي يتوقع اكتمال حجزه خلال فترة قياسية، تزامنا مع سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية في جميع مناطق المملكة، تشمل المشاريع للجاهزة للتسليم وكذلك مشاريع البيع على الخارطة بالشراكة نع المطورين والتي يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد مع المطورين، حيث أطلقت الوزارة منذ إطلاق برنامج "سكني" حتى الآن، معارض الحجز والمعاينة لأكثر من 2300 وحدة سكنية جاهزة، ونحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي". ويتواصل اطلاق المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة للايفاء بالطلب على الدعم السكني في جميع المناطق.

ويمثل معرض الحجز لإسكان جدة باكورة المشاريع السكنية على مستوى المحافظة، حيث يتوقع أن تحظى بآلاف الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة تتنوع بين الفلل المستقلة والشقق والفلل المتلاصقة أو ما يُعرف بـ"التاون هاوس"، فضلاً عن المنتجات الأخرى التي تم تخصيصها للمستفيدين من برنامج "سكني" خلال الفترة الماضية وتشمل الأراضي والقروض.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
07:24 PM

خلال يومين.. "الإسكان" تفتح الحجز على 2000 وحدة سكنية في جدة

‏‫أسعارها تبدأ من 370 ألفاً وتقع بالقرب من "شارع التحلية"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
12,772

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاسكان ستبدأ خلال اليومين المقبلين إجراءات الحجز لعدد 2000 وحدة سكنية متنوعة في محافظة جدة، وذلك في أولى مشاريعها على مستوى المحافظة ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستطلق أولى معارضها في جدة أمام المستفيدين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات من برنامج "سكني" لهذا العام، حيث ستتم دعوتهم عبر رسائل نصية تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة، فيما كشفت المصادر أن الوحدات تمتاز بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال.

ويأتي هذا المشروع الذي يتوقع اكتمال حجزه خلال فترة قياسية، تزامنا مع سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية في جميع مناطق المملكة، تشمل المشاريع للجاهزة للتسليم وكذلك مشاريع البيع على الخارطة بالشراكة نع المطورين والتي يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد مع المطورين، حيث أطلقت الوزارة منذ إطلاق برنامج "سكني" حتى الآن، معارض الحجز والمعاينة لأكثر من 2300 وحدة سكنية جاهزة، ونحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي". ويتواصل اطلاق المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة للايفاء بالطلب على الدعم السكني في جميع المناطق.

ويمثل معرض الحجز لإسكان جدة باكورة المشاريع السكنية على مستوى المحافظة، حيث يتوقع أن تحظى بآلاف الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة تتنوع بين الفلل المستقلة والشقق والفلل المتلاصقة أو ما يُعرف بـ"التاون هاوس"، فضلاً عن المنتجات الأخرى التي تم تخصيصها للمستفيدين من برنامج "سكني" خلال الفترة الماضية وتشمل الأراضي والقروض.

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