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"النيابة العامة" توجّه بالقبض على شخصين قاما بشرب "معقمات" للوقاية من كورونا

لتضليل المتلقي على أنه يقي من الفيروس والترويج لذلك

وجَّهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو, وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تقي من كورونا.

وأكَّدت النيابة العامة, أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها؛ بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني, أو الاستهلاك الآدمي, وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي, وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك, وكان كلٌ منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر. فقد صدر بشأنهما توجيه من النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما, والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور, وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وأهابت النيابة العامة بالجميع, التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني, فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي, وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك.

كما شددت النيابة العامة في هذا الصدد, على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع, ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة, تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلطة في ذلك.

فيروس كورونا الجديد النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة" توجّه بالقبض على شخصين قاما بشرب "معقمات" للوقاية من كورونا
سبق

وجَّهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو, وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تقي من كورونا.

وأكَّدت النيابة العامة, أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها؛ بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني, أو الاستهلاك الآدمي, وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي, وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك, وكان كلٌ منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر. فقد صدر بشأنهما توجيه من النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما, والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور, وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وأهابت النيابة العامة بالجميع, التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني, فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي, وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك.

كما شددت النيابة العامة في هذا الصدد, على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع, ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة, تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلطة في ذلك.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
06:45 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:22 PM

"النيابة العامة" توجّه بالقبض على شخصين قاما بشرب "معقمات" للوقاية من كورونا

لتضليل المتلقي على أنه يقي من الفيروس والترويج لذلك

A A A
شقران الرشيدي - الرياض
7
12,366

وجَّهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو, وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تقي من كورونا.

وأكَّدت النيابة العامة, أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها؛ بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني, أو الاستهلاك الآدمي, وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي, وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك, وكان كلٌ منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر. فقد صدر بشأنهما توجيه من النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما, والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور, وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وأهابت النيابة العامة بالجميع, التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني, فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي, وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك.

كما شددت النيابة العامة في هذا الصدد, على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع, ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة, تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلطة في ذلك.

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