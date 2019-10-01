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هطول أمطار متوسطة على "العيص".. والأرصاد: تستمر حتى منتصف الليل

"المدني" يدعو الجميع لاتباع السبل الآمنة عند هطولها والابتعاد عن مجاري الأودية

شهدت بعض من مراكز محافظة العيص اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة العيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم الجمعة المقبلة، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهابت المديرية بالجميع التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار متوسطة على "العيص".. والأرصاد: تستمر حتى منتصف الليل
سبق

شهدت بعض من مراكز محافظة العيص اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة العيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم الجمعة المقبلة، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهابت المديرية بالجميع التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:47 PM

هطول أمطار متوسطة على "العيص".. والأرصاد: تستمر حتى منتصف الليل

"المدني" يدعو الجميع لاتباع السبل الآمنة عند هطولها والابتعاد عن مجاري الأودية

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ماجد الرفاعي - ينبع
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شهدت بعض من مراكز محافظة العيص اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة العيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم الجمعة المقبلة، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهابت المديرية بالجميع التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

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