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"النقل" تستكمل أعمال طريق جدة - مكة المباشر لتقليل الازدحام وخدمة ضيوف الرحمن

يسهّل عملية انتقال المعتمرين والحجاج بربط مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدّسة

أوضحت وزارة النقل أنها تعمل على استكمال أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر، حيث يتضمن الطريق أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة؛ ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدّسة بشكل مباشر، ما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من المطار إلى مكة المكرّمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصًا طريق الحرمين السريع.

يأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تستكمل أعمال طريق جدة - مكة المباشر لتقليل الازدحام وخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أوضحت وزارة النقل أنها تعمل على استكمال أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر، حيث يتضمن الطريق أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة؛ ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدّسة بشكل مباشر، ما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من المطار إلى مكة المكرّمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصًا طريق الحرمين السريع.

يأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:27 PM

"النقل" تستكمل أعمال طريق جدة - مكة المباشر لتقليل الازدحام وخدمة ضيوف الرحمن

يسهّل عملية انتقال المعتمرين والحجاج بربط مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدّسة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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أوضحت وزارة النقل أنها تعمل على استكمال أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرّمة المباشر، حيث يتضمن الطريق أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنوياً، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة؛ ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدّسة بشكل مباشر، ما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من المطار إلى مكة المكرّمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصًا طريق الحرمين السريع.

يأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

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