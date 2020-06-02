شاهد.. هكذا تطبق بلدية فيفاء البروتوكولات الوقائية من فيروس "كورونا"

وضعت نقاطًا للفحص والالتزام بالكمامات والحضور للدوام بشكل مجموعات

امتثلت بلدية محافظة فيفاء للبروتوكولات الوقائية المعتمدة في بيئة العمل؛ للوقاية من فيروس كورونا، بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.

وتفصيلاً، طبقت البلدية الإجراءات الاحترازية داخل مبنى البلدية؛ من خلال تعقيم وتنظيف أروقة البلدية قبل عودة الموظفين لمقار أعمالهم.

وقامت البلدية بوضع نقاط للفحص والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والحضور للدوام بشكل مجموعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي بترك مسافة كافية داخل المكاتب والأقسام.

وتعمل البلدية على تعقيم وتطهير المباني والمكاتب على مدار اليوم، وبشكل دوري، واستخدام التعاملات الإلكترونية لتجنب الإصابة ‎بفيروس كورونا.