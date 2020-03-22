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"الباصق على الكمامة والعملة المعدنية" في قبضة الأمن بالطائف

المتهم وافد عربي.. وتم تسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في التوصل لصاحب مقطع الفيديو، الذي يستهزئ بالإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، وظهر فيه وهو يبصق على الكمامة الطبية، وكذلك على العملات الحديدية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن المعني بالمقطع تم ضبطه، وتسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، واتضح أنه وافد عربي .

وكان مقطع فيديو مصور، يُظهر شخصًا، يرتدي كمامة طبية سوداء، وهو داخل مركبة، ثم ينزع الكمامة ساخرًا منها، ويبصق عليها، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ ذلك الشخص من خلال الفيديو المصور والمنتشر بنزع الكمامة والبصق عليها مستهترًا بالإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة حيال منع انتشار فيروس كورونا، بل زاد على ذلك بإخراجه كيسًا بتهكم، به عملة حديدية، وقام بالبصق عليه متعمدًا في تصرف غريب ومستهجن، وأغضب الكثير من متابعي ذلك المقطع، الذين طالبوا بمعاقبته، واتخاذ الإجراءات بحقه. ‫

فيروس كورونا الجديد الكمامات العملة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الباصق على الكمامة والعملة المعدنية" في قبضة الأمن بالطائف
سبق

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في التوصل لصاحب مقطع الفيديو، الذي يستهزئ بالإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، وظهر فيه وهو يبصق على الكمامة الطبية، وكذلك على العملات الحديدية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن المعني بالمقطع تم ضبطه، وتسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، واتضح أنه وافد عربي .

وكان مقطع فيديو مصور، يُظهر شخصًا، يرتدي كمامة طبية سوداء، وهو داخل مركبة، ثم ينزع الكمامة ساخرًا منها، ويبصق عليها، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ ذلك الشخص من خلال الفيديو المصور والمنتشر بنزع الكمامة والبصق عليها مستهترًا بالإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة حيال منع انتشار فيروس كورونا، بل زاد على ذلك بإخراجه كيسًا بتهكم، به عملة حديدية، وقام بالبصق عليه متعمدًا في تصرف غريب ومستهجن، وأغضب الكثير من متابعي ذلك المقطع، الذين طالبوا بمعاقبته، واتخاذ الإجراءات بحقه. ‫

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:55 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:35 PM

"الباصق على الكمامة والعملة المعدنية" في قبضة الأمن بالطائف

المتهم وافد عربي.. وتم تسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

A A A
فهد العتيبي - الطائف
33
34,215

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في التوصل لصاحب مقطع الفيديو، الذي يستهزئ بالإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، وظهر فيه وهو يبصق على الكمامة الطبية، وكذلك على العملات الحديدية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن المعني بالمقطع تم ضبطه، وتسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، واتضح أنه وافد عربي .

وكان مقطع فيديو مصور، يُظهر شخصًا، يرتدي كمامة طبية سوداء، وهو داخل مركبة، ثم ينزع الكمامة ساخرًا منها، ويبصق عليها، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفِ ذلك الشخص من خلال الفيديو المصور والمنتشر بنزع الكمامة والبصق عليها مستهترًا بالإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة حيال منع انتشار فيروس كورونا، بل زاد على ذلك بإخراجه كيسًا بتهكم، به عملة حديدية، وقام بالبصق عليه متعمدًا في تصرف غريب ومستهجن، وأغضب الكثير من متابعي ذلك المقطع، الذين طالبوا بمعاقبته، واتخاذ الإجراءات بحقه. ‫

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