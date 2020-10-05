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حريق هائل يلتهم منطقة صناعية في العاصمة الإيرانية

ألسنة اللهب انتقلت من مصنع إلى آخر

دوت أصوات انفجارات عنيفة في مدينة تشهار دانكة الصناعية غرب العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.

وبيَّن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران جلال ملكي أن الانفجارات ناجمة عن حريق هائل، وقع في وحدة صناعية بمساحة 400 كيلومتر، بحسب مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي.

وأضاف بأن الحريق وقع في وحدة لإنتاج المواد اللاصقة، وأدى إلى انفجارات عدة بسبب وجود سوائل قابلة للاشتعال.

وذكر "ملكي" أن ألسنة اللهب انتقلت إلى وحدات صناعية أخرى مجاورة.

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حريق هائل يلتهم منطقة صناعية في العاصمة الإيرانية
سبق

دوت أصوات انفجارات عنيفة في مدينة تشهار دانكة الصناعية غرب العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.

وبيَّن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران جلال ملكي أن الانفجارات ناجمة عن حريق هائل، وقع في وحدة صناعية بمساحة 400 كيلومتر، بحسب مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي.

وأضاف بأن الحريق وقع في وحدة لإنتاج المواد اللاصقة، وأدى إلى انفجارات عدة بسبب وجود سوائل قابلة للاشتعال.

وذكر "ملكي" أن ألسنة اللهب انتقلت إلى وحدات صناعية أخرى مجاورة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:19 PM

حريق هائل يلتهم منطقة صناعية في العاصمة الإيرانية

ألسنة اللهب انتقلت من مصنع إلى آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دوت أصوات انفجارات عنيفة في مدينة تشهار دانكة الصناعية غرب العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.

وبيَّن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران جلال ملكي أن الانفجارات ناجمة عن حريق هائل، وقع في وحدة صناعية بمساحة 400 كيلومتر، بحسب مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي.

وأضاف بأن الحريق وقع في وحدة لإنتاج المواد اللاصقة، وأدى إلى انفجارات عدة بسبب وجود سوائل قابلة للاشتعال.

وذكر "ملكي" أن ألسنة اللهب انتقلت إلى وحدات صناعية أخرى مجاورة.

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