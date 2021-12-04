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فقد السيطرة والسرعة عالية وخرج سالماً.. شاهد سائق "الفيراري" يصطدم بجدار حلبة كورنيش جدة

شهدت الدقائق الأخيرة من الجولة انزلاق سائق فريق "هاس" وكاد يتسبّب في خسارة "هاميلتون"

شهدت أولى حصص تجارب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، التي انطلقت مساء أمس "الجمعة" 3 ديسمبر 2021م، اصطدام سائق الفيراري "تشارليز لوكلير"، وتسبّب الحادث الأليم في تصنيف الزمن الأسرع بالمركز العاشر.

ووقع الحادث المدمّر القوي عند المنعطف الـ 22 بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بشكلٍ مفاجئ على سرعة عالية؛ ما تسبّب في اصطدام السيارة بقوّة بالجدار المقابل، لكنّه لم يُصبّ بأيّ أذى.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من الجولة انزلاق "نيكيتا مازيبين" سائق فريق "هاس" عند المنعطف الأوّل، وكاد يتسبب في خسارة المرشح الأول البريطاني "هاميلتون" أثناء قدومه بسرعة عالية من الخلف واضطرّ للخروج عن المسار سريعاً لتفادي الاصطدام به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فقد السيطرة والسرعة عالية وخرج سالماً.. شاهد سائق "الفيراري" يصطدم بجدار حلبة كورنيش جدة
سبق

شهدت أولى حصص تجارب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، التي انطلقت مساء أمس "الجمعة" 3 ديسمبر 2021م، اصطدام سائق الفيراري "تشارليز لوكلير"، وتسبّب الحادث الأليم في تصنيف الزمن الأسرع بالمركز العاشر.

ووقع الحادث المدمّر القوي عند المنعطف الـ 22 بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بشكلٍ مفاجئ على سرعة عالية؛ ما تسبّب في اصطدام السيارة بقوّة بالجدار المقابل، لكنّه لم يُصبّ بأيّ أذى.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من الجولة انزلاق "نيكيتا مازيبين" سائق فريق "هاس" عند المنعطف الأوّل، وكاد يتسبب في خسارة المرشح الأول البريطاني "هاميلتون" أثناء قدومه بسرعة عالية من الخلف واضطرّ للخروج عن المسار سريعاً لتفادي الاصطدام به.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:15 PM

فقد السيطرة والسرعة عالية وخرج سالماً.. شاهد سائق "الفيراري" يصطدم بجدار حلبة كورنيش جدة

شهدت الدقائق الأخيرة من الجولة انزلاق سائق فريق "هاس" وكاد يتسبّب في خسارة "هاميلتون"

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عيسى الحربي - الرياض
6
2,200

شهدت أولى حصص تجارب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، التي انطلقت مساء أمس "الجمعة" 3 ديسمبر 2021م، اصطدام سائق الفيراري "تشارليز لوكلير"، وتسبّب الحادث الأليم في تصنيف الزمن الأسرع بالمركز العاشر.

ووقع الحادث المدمّر القوي عند المنعطف الـ 22 بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بشكلٍ مفاجئ على سرعة عالية؛ ما تسبّب في اصطدام السيارة بقوّة بالجدار المقابل، لكنّه لم يُصبّ بأيّ أذى.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من الجولة انزلاق "نيكيتا مازيبين" سائق فريق "هاس" عند المنعطف الأوّل، وكاد يتسبب في خسارة المرشح الأول البريطاني "هاميلتون" أثناء قدومه بسرعة عالية من الخلف واضطرّ للخروج عن المسار سريعاً لتفادي الاصطدام به.

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