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"الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميد

يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية أنها باشرت بلاغًا من مديرية الدفاع المدني، عن حالة احتجاز مجموعة أغنام في مستنقع قار مسكوب (مادة البيتومين السائل) شمال حزم الجلاميد 23 كم.

وقال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي لـ"سبق": بعد وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة تبين أنه يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا.

وأضاف: مع مرور الوقت تكوّنت طبقة رملية على سطح القار المسكوب في الموقع؛ مما جعلها غير واضحة أو مشاهدة، وبعد مرور الأغنام فوقها التصقت بها؛ ما أدى لنفوق بعضها واستخراج البقية بصعوبة.

وأفاد العنزي بأن العمل جارٍ على إعداد التقارير اللازمة تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتسبب وإعادة تأهيل الموقع.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل التصاق ٢٣ رأسًا من الأغنام بمستنقع مشتقات بترولية بحزم الجلاميد؛ ما أدى لنفوق ٨ رؤوس منها، بينما استخرج رجال الدفاع ١٥ رأسًا بصعوبة.

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"الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميد
سبق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية أنها باشرت بلاغًا من مديرية الدفاع المدني، عن حالة احتجاز مجموعة أغنام في مستنقع قار مسكوب (مادة البيتومين السائل) شمال حزم الجلاميد 23 كم.

وقال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي لـ"سبق": بعد وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة تبين أنه يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا.

وأضاف: مع مرور الوقت تكوّنت طبقة رملية على سطح القار المسكوب في الموقع؛ مما جعلها غير واضحة أو مشاهدة، وبعد مرور الأغنام فوقها التصقت بها؛ ما أدى لنفوق بعضها واستخراج البقية بصعوبة.

وأفاد العنزي بأن العمل جارٍ على إعداد التقارير اللازمة تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتسبب وإعادة تأهيل الموقع.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل التصاق ٢٣ رأسًا من الأغنام بمستنقع مشتقات بترولية بحزم الجلاميد؛ ما أدى لنفوق ٨ رؤوس منها، بينما استخرج رجال الدفاع ١٥ رأسًا بصعوبة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:46 PM

"الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميد

يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا

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عويد التومي - عرعر
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أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية أنها باشرت بلاغًا من مديرية الدفاع المدني، عن حالة احتجاز مجموعة أغنام في مستنقع قار مسكوب (مادة البيتومين السائل) شمال حزم الجلاميد 23 كم.

وقال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي لـ"سبق": بعد وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة تبين أنه يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا.

وأضاف: مع مرور الوقت تكوّنت طبقة رملية على سطح القار المسكوب في الموقع؛ مما جعلها غير واضحة أو مشاهدة، وبعد مرور الأغنام فوقها التصقت بها؛ ما أدى لنفوق بعضها واستخراج البقية بصعوبة.

وأفاد العنزي بأن العمل جارٍ على إعداد التقارير اللازمة تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتسبب وإعادة تأهيل الموقع.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل التصاق ٢٣ رأسًا من الأغنام بمستنقع مشتقات بترولية بحزم الجلاميد؛ ما أدى لنفوق ٨ رؤوس منها، بينما استخرج رجال الدفاع ١٥ رأسًا بصعوبة.

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